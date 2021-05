Laatzen

In der Reihe „Stadtgespräch“ der Laatzener Grünen geht es am Donnerstag, 6. Mai, um das Thema Barrierefreiheit. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten soll darüber diskutiert werden, wie inklusiv Laatzen ist, mit welchen Barrieren behinderte Menschen zurechtkommen müssen und wie die EU-Politik die Kommunen unterstützen kann. Zu Gast sind die Grünen-EU-Abgeordnete Katrin Langensiepen, die städtische Behindertenbeauftragte Kathrin Buchmann, Achim Wenger vom Initiativkreis Menschen mit Behinderung in Laatzen und Manfred Willems, Geschäftsführer der Hannoverschen Werkstätten. Die Onlinediskussion ist offen für alle. Sie beginnt um 19 Uhr und istüber den Link https://gruenlink.de/1zoh zugänglich.

Von Johannes Dorndorf