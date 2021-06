Laatzen

Die Grünen in Laatzen haben ihre Kandidaten und Kandidatinnen für die Kommunalwahl am 12. September nominiert. Am Freitag trafen sich 33 Mitglieder des Ortsverbands im Park der Sinne, um in einer vierstündigen Sitzung über die Listen für den Rat der Stadt und die vier Ortsräte abzustimmen. „Die Nominierten stammen aus allen Ortsteilen und decken ein breites Alters- und Berufsspektrum ab“, fasst die Ortsverbandsvorsitzende Claudia Ebeling die Ergebnisse zusammen. Mit neun Frauen auf elf Männern sei es gelungen, die Listen für den Rat nahezu paritätisch zu besetzen.

Bei der Reihenfolge gibt es einige Veränderungen. So hat der bisherige Grünen-Fraktionsvorsitzende Mathias Krüger von einer erneuten Kandidatur abgesehen. Grünen-Urgestein Gerd Apportin aus Grasdorf tritt diesmal auf Platz 4 der Liste des Wahlbereichs 2 an, der Grasdorf, Rethen, Gleidingen und Ingeln-Oesselse umfasst. Angeführt wird die Liste von der Grünen-Bürgermeisterkandidatin Regina Asendorf, gefolgt von Thomas Weber, Katrin Schwabe, Apportin und Edda Klukkert. Im Wahlbereich 1 (Alt-Laatzen und Laatzen-Mitte) steht Mona Hosseini an der Spitze der Liste. Die 27-jährige Alt-Laatzenerin hat Umwelt- und Ressourcenökonomik in Kiel und Paris studiert und arbeitet bei der Klimaschutzagentur Hannover. Dahinter folgen Udo Hetmeier, Carolin Braun, Julian Lindemann und Claudia Ebeling.

Kandidaten in allen vier Ortsräten

Erstmals treten die Grünen auch in allen vier Ortsräten an. Spitzenkandidatin für den Ortsrat Laatzen ist Carolin Braun, gefolgt von Michael Asendorf, der vor Kurzem von der SPD zu den Grünen gewechselt ist, Klaus Rathjen und Andreas Quasten. In Rethen treten Andrea Melletat, Klaus Gervais und Thomas Melletat an, in Ingeln-Oesselse Thilo Böhm, Silje Wedemeier und Tamme Zingler. Neu ist die Kandidatur von Petra Wallraven in Gleidingen, wo die Grünen bei vergangenen Wahlen niemanden nominieren konnten.

Die Kandidaten wollen sich am 2. Juli ab 18.30 Uhr im Park der Sinne präsentieren.

Von Johannes Dorndorf