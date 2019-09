Laatzen-Mitte

Wie soll sie denn nun heißen, die jüngst aus dem zugeschütteten Marktteich hervorgegangene Grünfläche nahe der Marktstraße: Grüne Mitte, Markt-, Zentrums- oder Bürgerpark? Soll der Platz nach Laatzens verstorbenem Ehrenbürger Salomon Finkelstein benannt werden, wie es die GFW Laatzen anregt, oder macht ein ganz anderer Vorschlag das Rennen? Die Entscheidung obliegt dem Ortsrat Laatzen, der unter anderem deshalb am Dienstag, 24. September, 18 Uhr, in der AES-Mensa an der Wülferoder Straße 46 zusammenkommt.

Weitere Themen sind unter anderem die Kindertagesstätte an der Würzburger Straße, für die der Bebauungsplan ausgelegt werden soll, rund 200.000 Euro Mehrkosten bei Projekten der Sozialen Stadt sowie ein am Stadthaus geplantes Nachbarschaftshaus.

Kurz informiert wird zudem über den Einbau einer neuen Gleisverbindung an der Stadtbahnhaltestelle Ginsterweg, die ab Dezember den Einsatz des TW 3000 auch in Laatzen ermöglicht,und über Punkte mit Unfallhäufungen in Laatzen.

