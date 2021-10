Laatzen

Höher, größer, grüner: Die Henkel-Halle an der Karlsruher Straße, eines der größten Gebäude im Laatzener Stadtgebiet, soll abgerissen werden. Planerinnen haben jetzt vorgestellt, wie der Nachfolgebau einmal aussehen soll. Der Investor Aurelis Real Estate will dort eine Logistikhalle errichten, die etwas größer als der Bestandsbau werden soll, zugleich aber auch von mehr Grünflächen umringt wäre.

„Die jetzige Halle ist nicht mehr nachnutzbar“, stellte Aurelis-Projektentwicklerin Jessica Ramge am Montagabend gegenüber den Mitgliedern von Stadtentwicklungsausschuss und Ortsrat fest. Stattdessen sei eine große Halle geplant, die in bis zu vier Abschnitte unterteilbar ist, aber auch als Ganzes genutzt werden könne. Daran angrenzen sollen Büroräume. „Diese Flexibilität macht es einfacher, Mieter zu finden“, erläuterte die Architektin das Konzept. Die größtenteils asphaltierten Bereiche auf dem Grundstück sollen teils entsiegelt werden, so dass der Grünflächenanteil steige.

Gebäudehöhe wächst auf bis zu 16 Meter

Das bestehende Gebäude hat bislang eine Bruttogeschossfläche von 23.700 Quadratmetern. Künftig sollen es 24.600 Quadratmeter werden. Hinzu kämen rund 3300 Quadratmeter für Büro- und Arbeitsflächen, berichtete Brigitte Suntrop vom Büro Wieferig & Suntrop, das den Vorentwurf für den Bebauungsplan erarbeitet hat. Die Gebäudehöhe soll per Bebauungsplan auf 16 Meter beschränkt werden – etwas höher als der Bestandsbau, der nach Schätzung Suntrops zwölf bis dreizehn Meter hoch sein dürfte. Da das Gelände tiefer liege als das Straßenniveau, gliedere sich das Gebäude gut in die Umgebung ein. „Zwischen dem Kreuzungspunkt Kronsbergstraße/Karlsruher Straße und dem Gebäude gibt es einen Geländesprung von zwei Metern“, sagte sie.

Die neue Halle könnte ähnlich aussehen wie diese in Dresden errichtete Aurelis-Halle. Quelle: Aurelis Real Estate

Trotz der etwas größeren Dimensionen soll der Grünanteil deutlich steigen. Die Freiflächen auf dem rund 43.000 Quadratmeter großen Gelände würden sich den Plänen zufolge von derzeit 4900 auf 8900 Quadratmeter fast verdoppeln. Vorschreiben will die Stadt im Bebauungsplan auch ein Ökodach: Mindestens 50 Prozent der Dachfläche müssten laut Vorentwurf entweder begrünt oder mit Photovoltaik-Elementen ausgestattet sein. Auch eine Mischung ist möglich.

Stadt will Gründach oder Photovoltaik zur Auflage machen

Aurelis stellt das vor Herausforderungen: „Es wäre die erste Photovoltaikanlage, die wir in der Region Nord umsetzen würden“, berichtete Ramge. Die Untersuchung, welche Lösung umgesetzt werde, dauere noch an. Ramge ließ allerdings durchblicken, dass es eher auf Photovoltaik hinauslaufe: „Ein Gründach zieht Investitionen mit sich“, schließlich müsse wegen der zusätzlichen Auflast ein höherer Dachbinder geplant werden. „Wir reden über mehr als 10.000 Quadratmeter Gründachfläche“, sagte Ramge. Dies wirke sich bei Lagerhallen wegen der geringeren Miete stärker aus als etwa bei Wohngebäuden.

Die Logistikhalle auf der Rückseite wurde unter anderem von Edeka als Lager benutzt. Quelle: Johannes Dorndorf

Die Zufahrt zum Areal soll auch künftig von der Karlsruher Straße aus erfolgen. Entlang der Straße sollen dann auch die neuen Grünanlagen entstehen, die unter anderem auf dem bisherigen Sixt-Gelände angelegt würden. Vorgesehen ist auch eine Umfahrungsmöglichkeit für die Feuerwehr, so dass zwölf Bäume gefällt und ersetzt werden müssen.

Investor hat Güterbahnhof in Hannover umgebaut

Mit Großprojekten wie der geplanten Logistikhalle kennt sich Aurelis aus: Das Unternehmen wurde 2002 gegründet, um die Flächen der Deutschen Bahn zu verwalten und zu entwickeln, die als nicht betriebsnotwendig galten. In der Region hat Aurelis unter anderem den ehemaligen Hauptgüterbahnhof am Weidendamm neu konzipiert und umgebaut. Parallel zum Laatzener Projekt plant das Unternehmen aktuell eine Revitalisierung der ehemaligen Eisen- und Stahlwerke in Linden, wo ein Unternehmerpark entstehen soll.

Bei der Laatzener Politik stoßen die Pläne für die Henkel-Halle grundsätzlich auf Zustimmung. „Das macht Sinn, ich denke, wir sind auf einem guten Weg“, stellte etwa Ortsratsmitglied David Novak am Montagabend fest. Stadtbaurat Axel Grüning kündigte an, das Konzept für den Bebauungsplan gemeinsam mit dem beauftragten Planungsbüro weiter zu verfolgen und der Politik dann einen fertigen Entwurf zu Beschlussfassung vorzulegen.

Errichtet wurde die Henkel-Halle 1964 von der britischen Firma Better Sound Reproduction (BSR). Dort wurden nach Angaben von Laatzens früherem Wirtschaftsförderer Frank Wucherpfennig Gehäuse für Schallplattenspieler und andere Elektroartikel hergestellt. Kurz vor der Expo 2000 erwarb die Deutsche Messe AG die Halle, die während der Weltausstellung als Lager für Verstärker, Bühnenaufbauten und Werkzeug genutzt wurde. 2003 folgte der Umbau der Werkstatträume im vorderen Bereich in Jugendwerkstätten, die bis 2019 vom Zentrum für Arbeit und Qualifizierung (ZAQ) der Leine-Volkshochschule genutzt wurden. Aurelis erwarb die Immobilie im Jahr 2015.

Von Johannes Dorndorf