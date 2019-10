Grasdorfs Schützen starten Geflügelpreisschießen

Beim Schützenverein Grasdorf beginnen am Montag, 28. Oktober, zwei Wettbewerbe für Bürger. Bis 17. November kämpfen Jugendliche montags und am Wochenende an der Lichtpunktanlage um Pokale. Für Erwachsene gibt es ein Geflügelpreisschießen mit Preisen für alle.