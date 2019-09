Zum Gemeindefest an Erntedank am 29. September möchte Kreiskantor Zoltán Suhó-Wittenberg ein Ad-hoc-Orchester mit Chor zusammen spielen lassen. Wer ein Instrument spielen kann, möge es mitbringen. Wer keines hat, nutzt seine Stimme – und wenn es mal schief klingt, dann ist das halt so.