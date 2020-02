Storch Rolf verletzt sich beim Kampf ums Nest

Grasdorf

In Grasdorf ist ein Kampf ums Storchennest entbrannt: Nachdem Storch Rolf am vergangenen Donnerstag auf das Wasserwerksgelände zurückgekehrt ist, musste er sich am Donnerstag vehement gegen einen Konkurrenten behaupten. „Rolf hat seinen Horst bis aufs Blut verteidigt und obsiegt“, berichtet Storchenbeobachter Jürgen Körber.

Allerdings kam er dabei nicht ohne Blessuren davon. So wurde der Storch, der den Horst bereits seit Jahren gemeinsam mit Gattin Frieda bewohnt, anscheinend von einem Schnabelhieb verletzt. „Das Auge ist wohl okay. Man kann ihn nur beobachten und hoffen, dass es nicht so arg ist, wie es augenscheinlich zu sein scheint“, sagt Körber. Er sei durchaus zuversichtlich: „Störche sind hart im Nehmen.“

Wann kommt Frieda zurück?

In den vergangenen Tagen hatte der Grasdorfer Storch mit zwei fremden Störchinnen angebandelt, die sich jeweils auf dem Nest einfanden und dort übernachteten. In Kürze wird auch Rolfs eigentliche Partnerin Frieda in der Masch zurückerwartet, mit deren Hilfe er wohl weniger Blessuren erlitten hätte: Eine Verteidigung des Nestes zu Zweit wäre wohl einfacher gewesen – zumal die Störchin noch erfahrener ist als Rolf.

