Grasdorfer Störche Frieda und Rolf haben Junge

Grasdorf

Die Grasdorfer Störche Frieda und Rolf haben Nachwuchs bekommen: Wer etwas Zeit mitbringt, kann die Jungen dabei beobachten, wie sie hin und wieder ihre kleinen Köpfe in die Höhe recken. Mindestens drei Küken hat der Storchenexperte Hans-Jürgen Körber beobachtet: „Es könnten aber auch vier oder sogar fünf sein.“ Das erste Junge sei am 21. April geschlüpft. Gemäß Körbers Erfahrung lege die seit 2006 in Grasdorf heimische Frieda grundsätzlich fünf Eier. Bei Störchen schlüpfe der Nachwuchs meist im 48-Stunden-Takt.

Regen wird dringend benötigt

Ob alle Tiere durchkommen sei insbesondere vom Wetter abhängig. Derzeit sei es für die Nahrungssuche viel zu trocken. „Wir müssen abwarten, was der Regen in den nächsten Tagen bringt“, so Körber. Mit dem Regen kämen auch die Regenwürmer, „und die sind für die ersten 14 Tage unabdingbar, weil sie viel hochwertiges Protein enthalten“. Die 22 Jahre alte Frieda und ihr Partner Rolf seien allerdings sehr erfahren und würden auch in trockenen Zeiten Nahrung finden.

Körber geht davon aus, dass sich in den nächsten Tagen auch im Alt-Laatzener Nest am Steinbrink etwas tut. „Bei Garry und Käthe öffnet sich gerade das Zeitfenster, in dem die ersten Jungen schlüpfen könnten.“

Von Daniel Junker