Grasdorf

Der neue Bootsanleger an der Leine bei Grasdorf ist installiert: Anfang Dezember haben Arbeiter die Metallkonstruktion an der Böschung nahe der Fußgängerbrücke an der Ohestraße angebracht. Der Bereich bleibt allerdings vorläufig gesperrt – aus Sicherheitsgründen.

Angebracht wurde der neue Anleger am 1. und 2. Dezember, wie Stadtsprecher Matthias Brinkmann erläutert. Im Mai hatte die Stadt bereits das Fundament für die Konstruktion anlegen lassen. Sie ersetzt die schadhafte Treppe, die die Stadt im Juni 2019 demontiert hatte. Die Bauteile galten nicht mehr als sicher, ein letzter Reparaturversuch war zuvor gescheitert. Seitdem gibt es für Paddler und Schwimmer in Grasdorf keinen gesicherten Leinezugang mehr an der Ohestraße.

Die neue Einstiegsmöglichkeit besteht aus einer Metalltreppe und einem mit Luft gefüllten Ponton am Ende, der immer auf der Wasseroberfläche liegt. Für Wassersportler wird es auf diese Art leichter, dort Boote einzusetzen. Bislang ist der neue Zugang allerdings gesperrt. „Wir arbeiten noch an der Böschung“, sagt Stadtsprecher Brinkmann. Derzeit sei der Bereich sehr steil, mit den Nacharbeiten solle die Unfallgefahr gesenkt werden.

Die Stadt sei darüber im Gespräch mit dem Unterhaltungsverband Mittlere Leine, der für das Ufer zuständig ist. Brinkmann rechnet damit, dass der Anleger erst im nächsten Jahr freigegeben werden kann. Wie teuer der Anleger am Ende sein wird, steht wegen der ausstehenden Arbeiten noch nicht fest. Kalkuliert waren ursprünglich 24.000 Euro.

Von Johannes Dorndorf