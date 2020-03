Grasdorf bekommt einen neuen Bootsanleger

Grasdorf

Grasdorf bekommt in diesem Jahr wieder einen Bootsanleger. Die Stadt hat jetzt Pläne für den Leineeinstieg an der Ohestraße bekannt gegeben. Demnach wird der neue Bootsanleger an einem Schienensystem auf Höhe des bisherigen Einstiegs befestigt, der sich an den Wasserstand der Leine anpasst. „Darunter befindet sich ein Schwimmkörper, der immer auf der Wasseroberfläche liegt“, kündigte Stadtbaurat Axel Grüning jetzt an.

Der bisherige Bootsanleger, der sich einige Meter südlich der Fußgängerbrücke an der Ohestraße befand, war im vergangenen Jahr abgerissen worden. Nach Einschätzung der Stadt war die Konstruktion so marode, dass sie eine Gefahr darstellte. Beim traditionellen Leineschwimmen im vergangenen Sommer mussten sich die Schwimmer denn auch mit Leitern der SpVg Laatzen behelfen, die die Veranstaltung organisiert.

Der alte Anleger war in den Siebzigerjahren von Mitgliedern der Bootsgruppe des VfL Grasdorf zunächst aus Holz gebaut und später durch ein Metallgerüst ersetzt worden. In den Jahren zuvor wurde er immer wieder von privater Seite repariert, bis die Situation aus Sicht der Stadtverwaltung zu gefährlich wurde. Nach einer Sperrung und einem vergeblichen Reparaturversuch ließ die Stadt die Konstruktion abbauen.

Die Plattform des neuen Bootsanlegers soll an einer Schiene befestigt werden, sodass sie sich an den Wasserstand anpassen kann. Quelle: Stadt Laatzen

Anleger soll Anfang April montiert werden

Mit der neuen Konstruktion übernimmt nun erstmals die Stadt Laatzen selbst die Verantwortung für den Grasdorfer Anleger. „Der Anleger wird den Unfallverhütungsvorschriften entsprechen“, sagte Stadtbaurat Grüning. Das Geländer werde in diesem Zusammenhang so geplant, dass kein Treibgut darin hängen bleiben könne. „Das System ist gängig am Markt und wurde nicht speziell für uns konstruiert.“

Die Montagearbeiten sollen Anfang April beginnen. Die Kosten kalkuliert die Verwaltung mit 24.000 Euro. Die Region Hannover habe eine Förderung von 60 Prozent in Aussicht gestellt, ergänzt Grüning.

Der Bootsanleger wird von Wassersportlern und Kanu-Ausflugsgruppen, aber auch von Schwimmern als Einstiegshilfe in die Leine genutzt. Einmal im Jahr lädt die SpVg Laatzen dort zum Leineschwimmen ein, bei dem die Teilnehmer – teils mit Schwimmtieren und Luftmatratzen ausgestattet – bis zum Bootsanleger nach Alt-Laatzen treiben.

Von Johannes Dorndorf