Grasdorf

Die Grundschule Grasdorf organisiert in diesem Jahr einen Fensteradventskalender: 24 Fenster in Grasdorf sollen ab dem 1. Dezember jeweils mit einer Zahl des Kalenders samt weihnachtlichen Motiven geschmückt sein. Eltern und Schüler wurden zur Teilnahme aufgerufen, die bereits vorbereiteten Zahlen werden über die Schule verteilt.

„Der Adventskalender in den Fenstern soll zu einem Spaziergang im weiteren Umfeld unserer Schule inspirieren“, erläutert Schulleiterin Claudia Weber die Idee dahinter. Die Adressen würden nach und nach auf der Schulhomepage unter grundschule-grasdorf.de bekannt gegeben. Wer Lust habe, könne die Fenster suchen und so täglich einen sich immer weiter verlängernden Spaziergang in Grasdorf unternehmen.

Stattfinden soll die Aktion in den Straßen Langer Brink, Reinekamp, Witwenstraße, Am Potthof, Krumme Straße, Ohestraße, Kirchstraße, Neuer Schlag, Am Südtor, Liethweg, Am Kamp, Rethener Kirchweg, Sudewiesenstraße und ab dort in allen anderen Straßen westlich der Bahnlinie jeweils bis zur Leinemasch.

Von Johannes Dorndorf