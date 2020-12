Grasdorf

Nach dem Richtspruch auf den traditionellen Schluck verzichten und stattdessen ein von vornherein leeres Glas als symbolischen Glücksbringer an die Wand werfen? „Das habe ich bisher noch nicht gemacht“, sagt Polier Thomas Binder von der Zimmerei SAM in Hameln. Am Mittwoch, beim Richtfest für das neue Grasdorfer Gemeindezentrum um 9.09 Uhr war es so weit. Mit einem lauten Klirren zersplitterte das Glas im Beisein von rund einem Dutzend Handwerkern, Architekten und Gemeindevertretern. Wegen der Corona-Auflagen durften nur wenige Menschen kurzzeitig zusammenkommen, um die Fertigstellung des Rohbaus zu feiern.

„Es tut uns leid, dass wir nicht alle Handwerker und auch keine Nachbarn einladen konnten“, entschuldigte sich Ralph Beerbom, Vorsitzender des Kirchenvorstands von St. Marien. Gleichwohl habe es die Gemeinde als wichtig erachtet, den traditionellen Akt zu begehen und „ein positives Zeichen in schwierigen Corona-Zeiten“ zu setzen. Nach kurzen Worten von ihm und Pastor Burkhard Straeck, der auch ein gemeinsames Gebet sprach, war die Richtfestfeier nach weniger als einer Viertelstunde vorbei. Der obligatorische gemeinsame Schmaus fiel gänzlich aus.

Selbst wenn die Pandemie den ursprünglichen Zeitplan arg durcheinandergewirbelt hatte und allein die Bodenuntersuchung auf Kampfmittel Anfang des Jahres um Wochen verzögerte, ging zuletzt alles glatt. „Wir sind sehr zufrieden“, sagte die bauaufsichtführende Architektin Franziska Faber vom Architekturbüro Nehse und Gerstein. Dieses hatte 2018 den von der Gemeinde ausgelobten Wettbewerb mit fünf Teilnehmern gewonnen.

Zu den Besonderheiten des neuen Klinkergebäudes im ehemaligen Pfarrgarten von St. Marien gehört der große teilbare und nach oben hin offene Saal. Dank Glaselementen im Dach ist dieser lichtdurchflutet. Zudem steht künftig eine offene Küche mit angrenzendem Lagerraum zur Verfügung, die auf Wunsch mit einer Falttür vom Saal abzutrennen ist. Das Haus soll mit moderner Technik, WLAN, Beamer und weiteren Details ausgestattet werden, um es auch als Tagungs- und Veranstaltungsraum sowie für Feiern zu nutzen.

Das neue Gemeindezentrum an der Straße Am Südtor soll im Sommer 2021 mit einem Gemeindefest offiziell eröffnet werden. Quelle: Astrid Köhler

Das Gemeindezentrum stehe grundsätzlich allen Menschen offen, unabhängig von ihrer Gemeindezugehörigkeit und ihrem Glauben, betont Beerbom. Die Fertigstellung sei noch immer für das Frühjahr – genauer: für Ostern – geplant. Offiziell eröffnet werden soll das neue Gemeindezentrum dann Juli bei einem Gemeindefest – dann auch hoffentlich unter nicht mehr so strikten Corona-Bedingungen wie jetzt und in möglichst großer Runde.

Der Richtkranz weht über dem neuen Gemeindezentrum von St. Marien. Das alte Gemeindehaus (weißes Gebäude mit dunklem Dach) soll erst veräußert werden, wenn der Neubau in Gänze genutzt werden kann. Quelle: Astrid Köhler

Das aktuelle Gemeindehaus werde erst nach der offiziellen Eröffnung des Gemeindezentrums verkauft, betonte der Vorsitzende des Kirchenvorstandes Beerbom, also frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2021. Details zur Veräußerung stünden noch nicht fest. Nur so viel: Um den Verkauf kümmert sich nicht die Gemeinde selbst, sondern eine übergeordnete Stelle.

Von Astrid Köhler