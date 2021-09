Das neue Gemeindezentrum von St. Marien in Laatzen-Grasdorf ist offiziell eröffnet, aber noch nicht bezugsfertig. Parallel zu den finalen Arbeiten bereitet die Kirche den Verkauf des alten Gemeindehauses vor.

Das alte Gemeindehaus an der Straße Am Südtor in Grasdorf steht zum Verkauf. Quelle: Tobias Lehmann