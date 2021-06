Grasdorf

Vor drei Jahren hat Helmut Flohr eine Broschüre herausgebracht, die einen historischen Rundgang durch Grasdorf beschreibt. Nachdem die erste Auflage nach kurzer Zeit vergriffen war, hat der Grasdorfer nun weitere 500 Exemplare drucken lassen. Sie sind ab sofort an verschiedenen Auslagestellen im Ortsteil erhältlich.

In dem Faltblatt beschreibt Flohr 20 Stationen, vom Thie und der St.-Marien-Kirche über unterschiedliche Hofstellen bis hin zu den Leinebrücken. In knappen Worten skizziert er Auffälligkeiten und die Historie der Bauwerke – so wie bei den Rundgängen, der er gelegentlich im Ortsteil anbietet. Die Broschüre ist kostenlos bei der Rathausinformation und bei Flohr selbst, Langer Brink 16, erhältlich. Auch sei geplant, es im Hotel Haase, im Restaurant Zur Leinemasch und am Naturschutzzentrum Alte Feuerwache auszulegen. jd

Von Johannes Dorndorf