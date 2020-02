Bagger stutzt Baumstümpfe und Büsche in der Leinemasch

Grasdorf

In der Leinemasch dröhnen derzeit die Maschinen: Am Sickerbecken südlich des Wehrkamps, der von der Leinebrücke an der Ohestraße zum Beobachtungsturm führt, stutzt ein Bagger mit einem sogenannten Fällgreifer Baumstümpfe und befördert sie in einen Anhänger. Die Stümpfe waren im vergangenen Frühjahr bei schlecht ausgeführten Pflegearbeiten stehen geblieben.

„Enercity hatte damals eine Firma damit beauftragt“, berichtet Diplombiologe Kai-Olaf Krüger von der Ökologischen Station Mittleres Leinetal (ÖSML). Die Arbeiten seien aber nicht zufriedenstellend ausgeführt worden. Nun kümmert sich die ÖSML in Absprache mit der Region Hannover darum. Um den Uferbereich am Sickerbecken nicht zu beschädigen, an dem die Stümpfe stehen, werden diese nicht ausgebuddelt, sondern nach dem Abschneiden mit einer Fräse abgetragen, bis sie nicht mehr zu sehen sind. Anschließend sind die Baumstümpfe an der Harkenblecker Furth dran. „Insgesamt werden 42 Weidenstümpfe eingeebnet“, sagt Krüger.

Uferflächen sollen für Vögel und Amphibien frei bleiben

Außerdem entfernen die Maschinen das Weidengebüsch am Ufer des Sickerbeckens auf der gegenüberliegenden Seite nördlich des Wehrkamps. Auch die Büsche rund um das Sickerbecken kurz vor der Harkenblecker Furth, der sogenannten nördlichen und südlichen Banane, sind an der Reihe. „Es ist wichtig, dass die Ufer nicht zuwachsen, damit Amphibien und Zug- und Rastvögel die Gewässer nutzen können“, erläutert Krüger. Durch zu hohen Bewuchs wurden die Sickerbecken verschattet und damit kälter. „Und das mögen Amphibien nicht.“ Diese bevorzugten flache und warme Gewässer. „Würde man den Bewuchs an den Ufern nicht entfernen, würden die Gewässer außerdem verlanden“, erklärt Carola Böse-Fischer, Vorstandsvorsitzende der ÖSML. Daher müssten diese etwa alle vier Jahre zurückgeschnitten werden.

Dieses Weidengebüsch am Sickerbecken soll entfernt werden. Das dahinterliegende Gewässer ist nicht mehr zu sehen und würde sonst verlanden. Quelle: Stephanie Zerm

Naturschutzgebiet soll ausgewiesen werden

Begonnen haben die Arbeiten in der Leinemasch am Freitag. Ende dieser Woche sollen sie bereits abgeschlossen sein. Weitere Pflegemaßnahmen seien vorerst nicht geplant, sagt Krüger. Damit fallen diese bedeutend kleiner aus, als viele Laatzener ursprünglich befürchtet hatten. So hieß es Ende 2019, dass zahlreiche Bäume am Wehrkamp, am Pfingstanger sowie an der Straße In den Äckern gefällt werden sollten, was für Empörung bei Bürgern und Kommunalpolitikern sorgte.

Inzwischen hat die Region von diesen Plänen Abstand genommen. Das liege daran, dass nun nicht mehr vorrangig Wiesen- und Zugvögel geschützt werden sollen, die eine freie Fläche bräuchten. Es gehe zugleich auch darum, Biber, Fischotter, Kammmolche und bestimmte Fledermausarten zu schützen, erläutert Böse-Fischer. Dies sehe eine Bestimmung der Europäischen Union vor, nach der das bestehende Flora-Fauna-Habitat als Naturschutzgebiet ausgewiesen werden solle.

Von Stephanie Zerm