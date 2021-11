Grasdorf

Wer als Erwachsener im Aqualaazium schwimmen, in die Sauna gehen oder aber nebenan im AquaFit trainieren will, muss ab Mittwoch, 1. Dezember, etwas neues beachten. Zusätzlich zum Impfausweis oder Genesungsnachweis ist dann am Eingang ein tagesaktueller Corona-Test vorzulegen. So sieht es die in der Region in Kraft tretende 2-G-plus-Regelung vor. Weil zertifizierte Tests aber Zeit kosten und mitunter nicht ganz einfach zu bekommen sind, hat die Betreibergesellschaft eine eigene Teststelle für Gäste eingerichtet – für Selbsttests unter Aufsicht.

Das für alle Seiten einfachste bleibt es, wenn die Gäste ein negatives Testergebnis von einer offiziellen Teststelle mitbringen, erklärt Aqualaazium-Geschäftsführer Carsten Otte. Ist dies jedoch nicht vorhanden, soll niemand weggeschickt werden müssen. Vielmehr können Besucher ein Testkit von Zuhause mitbringen und sich täglich in der Zeit von 10 bis 18 Uhr an einem Fenster links des Haupteingangs unter Aufsicht testen. Kinder und Jugendliche sind von der Testpflicht ausgenommen.

Personal beaufsichtigt Test und stellt Zugangsberechtigungen aus

Für ihr neues Angebot stellt die Badgesellschaft extra Personal ab, das die von den Gästen unter Aufsicht selbst beträufelten Teststreifen entgegen nimmt und das Ergebnis nach 15 Minuten ausliest. Im Idealfall ist es negativ und die Gäste erhalten ein Schreiben, das sie für 24 Stunden zum Besuch von Bad, Sauna und Fitnessstudio berechtigt. Was wichtig ist: „Wir stellen keine Zertifikate aus“, betont Otte. Dazu sei das Aqualaazium nicht berechtigt. Der Test ist nur für den Zugang im Aqualaazium und Aquafit relevant. Fällt das Ergebnis positiv aus, werden die Menschen zum PCR-Test geschickt. „Wir lassen keinen rein, der positiv ist“, betont Otte.

Im Zelt am Eingang des Aqualaatziums können sich Bad- und Saunabesucher ab sofort unter Aufsicht testen lassen. Quelle: Astrid Köhler

Wer keinen Corona-Schnelltest zur Hand hat, kann selbigen für 4 Euro vor Ort kaufen, was in etwa dem Einkaufswert entspricht. „Die Preise für Schnelltests haben sich innerhalb einer Woche verdoppelt“, berichtet Britta Pötter vom Aqualaazium. Etwas Vorrat gibt es jedoch: 1000 Schnelltests sind bereits da, weitere 2000 bestellt. Angesichts der Check-in-Zahlen von 750 Personen – die meisten sind Erwachsene – könnte es aber auch eng werden.

Der Geschäftsführer rechnet gleichwohl mit einem weiteren Rückgang der Besucher- und Umsatzzahlen im Dezember. Schon die Einführung der 3-G-Regel in Bad, Sauna und Fitnessstudio sowie zuletzt die weiteren Beschränkung auf 2G macht sich bemerkbar. Hatte das Aqualaazium im Laufe des aktuellen Corona-Jahres teils schon – erfreulich für die Gesellschaft – mehr als 80 Prozent des Umsatzniveaus aus dem Referenzjahr 2019 erreicht, ging der Wert zuletzt auf 70 Prozent zurück. Für Dezember rechnet Otte mit einem Umsatzrückgang auf ein Drittel, bezogen auf das erfolgreiche Jahr 2019. Seinerzeit hatte die Badgesellschaft einen Umsatz von 7 Millionen Euro verbucht.

