Laatzen-Mitte

Ein Grammy-Preisträger ist am Sonnabend, 29. August, zu Gast im Laatzen. Von 16 bis 18 Uhr gibt der in Venezuela geborene und in Hannover lebende Percussionist Nené Vásquez ein Konzert am Gartenhaus im Park der Sinne. In der Reihe „Musikalische Erinnerungsreise an die Expo 2000“ des Gartenhauses möchte der Musiker den Besuchern die lateinamerikanischen Percussionrhythmen und die Vielfalt Lateinamerikas mit Conga-Beats näherbringen. Als Gast ist Jaime Papá Boogaloo mit dabei.

Vásquez ist Percussionist, Komponist und Produzent – und genießt auf dem amerikanischen Kontinent eine Art Superstarstatus. Er spielte mit Bands und Musikern wie Shakira und Marquess, Mo’ Horizons und Max Mutzke, Roger Cicero und Alfredo de la Fé, Celia Cruz, Aterciopelados, Cheo Feliciano und Tania Maria – um nur eine Auswahl an Interpreten zu nennen.

Anzeige

Caracas – Bogotá – Hannover

Vásquez begann seine Karriere in Venezuelas Hauptstadt Caracas im Spannungsfeld von folkloristischen, traditionellen Rhythmen seiner Heimat und Popmusik. Von 1993 bis 2001 lebte er in Bogotá ( Kolumbien), um mit dort ansässigen Musikern zu arbeiten – die bekannteste ist Sängerin Shakira. In dieser Zeit lehrte Vásquez unter anderem Percussion an der dortigen Hochschule Unnica. Zusammen mit der Band Aterciopelados spielte er ein MTV-unplugged-Konzert. 2001 gewann die Musikgruppe einen Grammy als beste Latin-Rock-Band.

Seit 2002 lebt Vásquez in Deutschland. Dort startete er sein erstes eigenes Projekt Proyecto Catastrófico. Mit der Band Marquess nahm er mehrere Alben auf und gewann 2015 eine goldene Schallplatte. Zudem produzierte er Songs mit Mo’ Horizons, Carolina Sabino, Lo Peor, Brazilectro, Mingaco Orchestra und anderen.

Sitzplätze sind limitiert

Das Konzert beginnt am Sonnabend um 16 Uhr auf der Terrasse des Gartenhauses und findet unter Corona-Bedingungen statt: Die Sitzplätze sind limitiert, an den Tischen müssen die Besucher ihre Kontaktdaten eintragen. Pro Tisch sind maximal zehn Personen erlaubt, Gäste unterschiedlicher Tische müssen einen Abstand von mindestens zwei Metern einhalten. Getränke gibt es in Selbstbedienung. Der Eintritt ist frei, die Veranstalter bitten um eine Spende für den Förderverein Park der Sinne.

Die Grünanlage ist am Sonnabend regulär geöffnet: Wer keinen Sitzplatz auf der Terrasse findet, kann dem Konzert von der Wiese aus zuhören – freilich auch dort unter Wahrung der Abstandsregeln. Die Organisatoren weisen darauf hin, dass das Konzert keine Tanzveranstaltung ist.

Weitere Konzerte sind in Planung

Das Team des Gartenhauses plant weitere Konzerte. Am Sonntag, 30. August, tritt das Fanfaren-Corps Laatzen von 15.30 bis 17 Uhr auf der Wiese vor dem Café auf. Die Gruppe, die unter anderem Hits wie „1000-mal berührt“, „Major Tom“ und „Mambo“ orchesterkompatibel umarrangiert hat und entsprechend präsentiert, ist in der Stadt bestens bekannt.

Für Sonnabend, 12. September, von 16 bis 18 Uhr, hat sich der Musiker Alessandro Galas aus Paraguay angekündigt. Er wuchs als jüngster Sohn einer paraguayischen Mutter und eines deutschen Vaters in Südamerika auf und hegte schon immer eine Leidenschaft für die Musik. Jedoch erst, als er 2006 – eigentlich nur für einen Besuch – nach Hamburg kam, wurde aus seiner Leidenschaft Wirklichkeit. Dort lernte er verschiedene Mentoren aus der lateinamerikanischen Musikwelt kennen und studierte Musik an der Deutschen Pop Akademie. Heute steht Galas für die Verknüpfung traditioneller Musik und Folklore aus seiner südamerikanischen Heimat mit Hits aus Südamerika und Spanien.

Von Daniel Junker