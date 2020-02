Graffiti-Welle in Grasdorf nervt Anwohner

Grasdorf/Rethen

Eine Graffiti-Welle in Grasdorf beschäftigt die Laatzener Politik: Seit Oktober 2019 wurden offenbar wiederholt Haus- und Garagenwände, Verteilerkästen und Fahrkartenautomaten mit Tags und Schmierereien besprüht. Die Grasdorferin Marlies Brinkmann hat nun genug von den Verunstaltungen: Sie hat Unterschriften im Stadtteil gesammelt und bei der jüngsten Sitzung des Ortsrats Laatzen an die Stadt übergeben.

„Wir Bürger sind verärgert über die Verschandelung unseres Wohnumfelds“, sagte Brinkmann am Dienstagabend beim Vortragen des Unterschriftentextes. In den vergangenen Wochen sei sie von Tür zu Tür gegangen, um Unterstützer für ihre Aktion zu gewinnen. „Die Unterzeichnenden waren ausnahmslos dankbar für das Engagement“, berichtet Brinkmann. Nachdem vier Seiten mit 106 Unterschriften zusammengekommen seien, habe sie die Sammlung eingestellt. „Die Zustimmung hat mir gezeigt, wie wichtig es den Bürgern ist, dass den Schmierereien Einhalt geboten wird.“ Parallel dokumentierte ihr Mitstreiter Christian Sommerfeldt die Vorfälle im Wohngebiet Auf der Lieth, das auf der Grenze von Rethen und Grasdorf liegt, per Fotokamera, um dem Ortsrats das Ausmaß der Schmierereien zu verdeutlichen.

Graffiti-Fälle nehmen 2019 um 50 Prozent zu

Stefan Schwarzbard, Leiter der Kriminal- und Ermittlungsdienste der Laatzener Polizei, bestätigte die Zunahme an Graffiti-Vorfällen im vergangenen Jahr. 2019 seien insgesamt 62 solcher Taten angezeigt worden, rund 20 mehr als im Vorjahr. Die Dunkelziffer dürfte höher liegen. Inwieweit die Zunahme auf die Grasdorfer Serie zurückzuführen sei, lasse sich nicht ohne Weiteres ermitteln. Unterm Strich seien Laatzens Ortsteile mit Ausnahme des Zentrums Laatzen-Mitte bei Graffiti allerdings unauffällig – vor allem im Vergleich zur Landeshauptstadt.

Nicht inbegriffen sind in die polizeiliche Graffiti-Statistik kleinere Schmierereien etwa mit Filzstift, die als Sachbeschädigung gelten. Graffiti-Anzeigen werden laut Schwarzbard bei einer speziellen Einsatzgruppe zentral in Hannover bearbeitet. Dabei seien in Laatzen zuletzt durchaus Erfolge erzielt worden: Vier Täter wurden 2019 ermittelt, in diesem Jahr ein weiterer. „Das ist eine ganze Menge, weil oft auch Wiederholungstäter dabei sind, die 20 Straftaten oder mehr begehen.“ Die Einsatzgruppe gleiche bei ihrer Arbeit sowohl die benutzten Farben ab als auch die Tags und Namenszeichen, die die Täter hinlassen, um in der Szene bekannt zu werden.

Polizei ist auf Hinweise angewiesen

Foto-Dokumentationen von Bürgern würden den Ermittlern nicht weiterhelfen, stellte Schwarzbard in Hinblick auf die Grasdorfer Aktion klar. „Das nützt uns nichts, weil die meisten schon angezeigt wurden.“ Wichtiger sei es, Geschädigte zu motivieren, die Taten anzuzeigen oder – noch besser – sofort die Polizei zu rufen, wenn etwas Auffälliges passiert. „Wenn Sie das Fenster aufmachen und schreien, sind die Täter weg“, mahnte Schwarzbard. Weit besser sei es, die Tat parallel zum Anruf bei der Polizei weiter zu beobachten und sich Einzelheiten zu merken. „Rufen Sie die 110, die Polizei kommt dann auch.“ Gerade nachts hätten die Einsatzkräfte die Chance, die wenigen Personen im Umfeld zu kontrollieren – etwa darauf, ob jemand Spraydosen im Rucksack hat.

Mit schweren Strafen müssen die Täter freilich selten rechnen, räumte Schwarzbard ein. „Bis jemand wegen Graffiti ins Gefängnis kommt, muss er schon halb Hannover angesprüht haben.“ Hinzu kommt, dass die Täter oft über wenig Einkommen verfügten. „Wenn man einen erwischt, können Sie 30 Jahre lang Ansprüche geltend machen“, klärte er die Mitglieder des Ortsrats auf.

Konkrete Vorschläge zur künftigen Vorgehensweise gab es bei der Ortsratssitzung nicht. Rainer Picht (GFW) lobte die Initiative Marlies Brinkmanns, Stadtrat Axel Grüning nahm die Unterschriftenliste entgegen. Die Stadt stehe im Kontakt mit Telekom, Enercity und der Üstra, deren Verteilerkästen und Automaten oft Ziel der Sprayer seien, sagte Grüning. „Es ist dann Sache des Eigentümers, Anzeige zu erstatten.“

AES-Schmierereien: Es gibt einen Verdächtigen

Unterdessen gibt es Hinweise, wer hinter den großflächigen Hakenkreuz-Schmierereien steckt, die im Dezember an der Albert-Einstein-Schule entdeckt wurden. Nach Angaben Schwarzbards werde ein Täter aus einem anderen Bundesland verdächtigt, der sich zu dem Zeitpunkt in Hannover aufhielt. Der junge Mann habe keinen direkten Bezug zur Stadt und zu der Schule gehabt, sagte Schwarzbard. Nähere Angaben machte er aus ermittlungstaktischen Gründen nicht.

Von Johannes Dorndorf