Golfer enttäuscht: Platz in Gleidingen muss schließen

Der Golfplatz Golf51 hat es ausgereizt: Bis zur letzten Minute war die Anlage von Betreiber Friedrich-Wilhelm Knust am Donnerstag noch geöffnet. Am späten Morgen war dann Schluss: Als das Ordnungsamt und ein Polizeibeamter am Morgen anrückten, war der Betrieb gerade im Begriff zu schließen – zur Enttäuschung der Spieler, die sich zu diesem Zeitpunkt noch auf der Anlage befanden.

„Das ist nicht nachvollziehbar“, kritisierte eine Rentnerin, die extra aus Gehrden angereist war. „Ich kann zum Friseur und zum Einkaufen gehen, wo ich viel engeren Kontakt zu anderen Menschen habe, aber darf nicht Golf spielen.“ Dabei würden Ärzte gerade jetzt Bewegung an der frischen Luft empfehlen. Außerdem betrage der Abstand zwischen den Golfspielern ohnehin mindestens 1,5 Meter. „Sonst bekommt der Golfpartner den Schläger an den Kopf.“ Zusätzlich hatte Knust die Spieler dazu aufgefordert, nur noch zu zweit auf das Spielfeld zu gehen.

Ordnungsamt hatte Hinweis auf Öffnung erhalten

Die Allgemeinverfügung der Region Hannover, alle Sportstätten zu schließen, gilt seit Donnerstag. Daher hatte der Gleidinger Golfplatz bis dahin noch geöffnet – was einige Golfspieler ärgerte, die sich darüber beim Betreiber und im Internet beschwerten.

„Wir sind heute Morgen im Rahmen der Amtshilfe der Region Hannover dem Hinweis nachgegangen, dass der Golfplatz noch geöffnet ist“, sagt Stadtsprecher Matthias Brinkmann. „Da war der Betreiber aber schon dabei zu schließen.“ Eine Strafe erwarte diesen nicht, denn die Allgemeinverfügung trat erst am Donnerstag in Kraft. „Rein rechtlich kann man dem Betreiber also nichts vorhalten“, so Brinkmann weiter.

Golfspieler haben wenig Verständnis

„Wir haben erst heute Morgen eine Mitteilung vom Golfverband bekommen, dass wir schließen müssen“, sagt Knust. Bis dahin sei er noch davon ausgegangen, dass der Spielbetrieb weiter aufrechterhalten werden kann. Den Empfangstresen sowie das Büro im Gebäude habe er entsprechend der Gesetzeslage bereits am Dienstag geschlossen. Das Restaurant sei ebenfalls nur noch von 8 bis 18 Uhr geöffnet, entsprechend der aktuellen Regelungen. „Wir sind alle sehr traurig und hätten lieber weiter geöffnet, aber wir müssen uns nach den Gesetzgebern richten“, sagt der Golfplatzinhaber.

Die Golfspieler, die den Platz räumen mussten, hatten für die Sperrung weniger Verständnis. „Ich begreife das Verbot nicht“, sagt Berthold Czepluch aus Gleidingen. Zumal Bekannte von ihm in Nordrhein-Westfalen völlig legal auf dem Golfplatz seien. „Dort ist das Golfspielen auf eigene Gefahr erlaubt.“

„Mir tut es sehr leid für unsere Mitglieder“, sagt Empfangsleiterin Annkatrin Fiedler bedauernd. Eine ältere Dame habe sich sehr auf das Golfspielen gefreut, da ihr sonst bereits alles wegen der Corona-Pandemie genommen worden sei: der Kontakt zu ihren Enkelkindern sowie ihre gesamten sozialen Kontakte in Vereinen und Kursen.

