Brennen sollte eigentlich nur das Unkraut doch bei der Arbeit auf seiner Zufahrt hat ein Laatzener Hauseigentümer am Montag versehentlich auch Buschwerk an einer Pergola am Ritterweg in Gleidingen ausgelöst. Nachbarn mit Gartenschläuchen und schließlich die Feuerwehr verhinderten Schlimmeres.