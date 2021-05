Gleidingen

Wegen der Coronapandemie wird das Schützenfest in Gleidingen erneut ins Internet verlegt. Am Sonnabend, 22. Mai, können Interessierte ab 18.30 Uhr den Stream mit Livemusik, Videoeinspielungen und Spendenaktion einschalten. Die Premiere im Vorjahr war ein großer Erfolg. Mehr als 1000 Besucherinnen und Besucher sahen zu.

Das Motto in diesem Jahr lautet „Schützenfest zu Hause 2.0!“. Die Liveübertragung aus dem Gleidinger Schützenhaus beginnt am Sonnabend um 19 Uhr mit der Begrüßung durch den Vorsitzenden Christian Dawideit.

Auf dem Programm stehen dann unter anderem Auftritte des Freien Fanfarencorps Alt-Laatzen, das in einer kleinen Abordnung im Schützenhaus aufspielt. „Der Lüttje-Lagen-Shop Hannover hat Videos zur Verfügung gestellt, in denen gezeigt wird, wie man eine Lüttje Lage richtig oder auch falsch trinkt“, sagt Oliver Bornemann alias DJ Olly, der die Veranstaltung zusammen mit den Schützen organisiert, moderiert und selbst Musik auflegt.

Die Veranstaltung soll ohne festen Zeitplan ablaufen. Zu finden ist der Stream über die Adresse www.schuetzenfest-gleidingen.de. Von dort aus werden die Besucher automatisch auf das Online-Portal Twitch weitergeleitet.

So lief es im vergangenen Jahr: Schützenchef Christian Dawideit (rechts) interviewt Jan Petersen vom Freien Fanfarencorps Alt-Laatzen bei der Liveübertragung aus dem Gleidinger Klubhaus. Quelle: Tobias Lehmann

Während des Livestreams werde wieder eine Whatsapp-Nummer eingeblendet, an die Zuschauer Fotos zur Veröffentlichung schicken könnten, heißt es. Auf dieses Weise würden die virtuellen Schützenfestbesucher Teil der Sendung. Die technische Umsetzung übernehmen wie im Vorjahr Omar Fischer und Tristan Köppa vom Unternehmen Köppa & Fischer Medien. 2020 hatten rund 1100 Zuschauer das Gleidinger Schützenfest an den Bildschirmen verfolgt.

Gekürt wird zudem erneut ein virtueller Schützenkönig, wobei es dabei weniger auf dessen Treffsicherheit am Schießstand ankommt. „Das wird derjenige sein, der im Laufe der Sendung den höchsten Betrag spendet.“ Einzelspenden einer Person, die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt mehrfach Geld lockermachen, würden zusammenaddiert. „Im vergangenen Jahr haben wir auf diese Weise insgesamt 1950 Euro zusammenbekommen“, sagt DJ Olly erfreut. Der höchste Betrag einer Einzelperson seien etwas mehr als 500 Euro gewesen.

450 Euro spendeten die Schützen im vergangenen Jahr für das Gleidinger Kidscamp: Tristan Köppa (von links), Oliver „DJ Olly“ Bornemann und Schützenchef Christian Dawideit überreichen den Scheck an Sarina und Chantal (Organisatorinnen Kidscamp) sowie Pastorin Susanne Michaelsen von der St.-Gertruden-Kirchengemeinde (Zweite von rechts). Quelle: Stephanie Zerm

Das Geld werde zu 100 Prozent gespendet, versichern die Veranstalter. Eine Hälfte geht an den Verein für Krebskranke Kinder Hannover, der Rest wird auf lokale Organisationen aufgeteilt, so DJ Olly: „Anders als im vergangenen Jahr haben wir uns dazu entschieden, jetzt schon eine Organisation zu nennen, weil immer wieder danach gefragt wurde.“

2020 ging das Geld an die Eberhard-Schomburg-Schule und das Kidscamp der St.-Gertruden-Kirchengemeinde. Dem Kinder- und Jugendhaus Barbara in Ingeln-Oesselse, in dem Kinder und Jugendliche mit einer geistigen Behinderung leben, wird der dritte Teil der Spenden aus dem Vorjahr an diesem Freitag übergeben. „Das Unternehmen Köpper und Fischer Medien dreht ein Video von der Übergabe, das wir im Laufe der Sendung einspielen wollen.“

Virtueller Schützenkönig erhält reale Scheibe

Der virtuelle Schützenkönig wird mit einer realen Scheibe geehrt, die er an seinem Haus anbringen kann. „Das Video von der Proklamation des virtuellen Schützenkönigs 2020 werden wir ebenfalls während der Sendung zeigen“, sagt DJ Olly.

Von Daniel Junker