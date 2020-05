Gleidinger feiern ihr Schützenfest online

Gleidingen

Eigentlich wollten die Gleidinger Schützen Ende Mai wie jeher ihr Schützenfest über das Pfingstwochenende feiern. Aufgrund der Corona-Pandemie musste der Verein die dreitägige Veranstaltung jedoch absagen. Doch nun haben sich die Schützen etwas Besonderes einfallen lassen: Für Sonnabend, 30. Mai, lädt der Gleidinger Verein zu einem Onlineschützenfest ein.

„Wir wollten das Schützenfest nicht ganz ausfallen lassen und haben uns ein Programm überlegt, zu dem man zu Hause vor dem Rechner feiern kann“, beschreibt der Vorsitzende Christian Dawideit die Idee. In Kooperation mit DJ Olly ( Oliver Bornemann) und der Firma Köppa & Fischer Medien organisiert der Verein einen Livestream, der am 30. Mai ab 18 Uhr direkt aus dem Schützenhaus übertragen wird.

Anzeige

Schützenfest übers Internet

„DJ Olly hatte die Idee, das Schützenfest als Livestream anzubieten“, sagt Dawideit. „Bevor er mich anrief, hatte er sich auch schon einige Gedanken gemacht, wie wir das umsetzen können. Wir finden das super, denn das ist wirklich mal etwas anderes und auch für jüngere Leute geeignet.“ Entstanden sei die Idee bereits im vergangenen Jahr, berichtet Bornemann. „Wir hatten damals überlegt, den Tanz in den Mai online zu übertragen. Das war damals aber zu kurzfristig.“ Jetzt kam die Idee erneut auf den Tisch.

Weitere NP+ Artikel

„Das Schützenfest in Gleidingen wird gelebt und gefeiert“, so Bornemann. „Es wäre schade, das ausfallen zu lassen.“ Deshalb habe er sich mit Tristan Köpper unterhalten, der mit seiner Firma Videoproduktionen verwirklicht. „Wir wollten nicht einfach nur einen DJ filmen, sondern ein richtiges Programm auf die Beine stellen.“ Also fragten die Organisatoren beim befreundeten Freien Fanfarenkorps Alt-Laatzen an. „Die fanden die Idee ebenfalls super, nach einer halben Stunde hatten wir schon die Zusage“, berichtet Bornemann.

Livestream aus Gleidingen

Der Livestream soll mit einer Ansprache von Dawideit beginnen. Danach gibt das Freie Fanfarenkorps ein Konzert, später legt DJ Olly auf. „Wir wollen das Programm noch erweitern und sind dafür bereits in Gesprächen mit anderen möglichen Beteiligten“, sagt Bornemann. Da die Akteure ausreichend Abstand untereinander wahren müssen, werde derzeit zudem noch an den Details für die Umsetzung gefeilt. Auch der genaue Ablauf des Abends steht noch nicht fest.

Die Organisatoren haben sich aber noch weitere Dinge einfallen lassen. „Wir werden ein PayPal-Konto einblenden. Die Zuschauer können sich zum Beispiel symbolisch eine Zuckerwatte oder ähnliche Dinge kaufen“, sagt Bornemann. Das eingenommene Geld werde zu 100 Prozent einer oder mehreren gemeinnützigen Einrichtungen im Ort gespendet. Die Beteiligten selbst seien ehrenamtlich und kostenlos dabei, versichert der 43-Jährige.

Interaktion mit dem Publikum

Zudem hoffen die Organisatoren auf eine interaktive Teilnahme ihres Publikum. Während der Sendung soll eine Whatsapp-Nummer eingeblendet werden, an die die Zuschauer Fotos und Videos von zu Hause senden können. „Sie können zeigen, wie sie feiern oder gerade eine Lüttje Lage trinken“, beschreibt Bornemann die Idee. Die Fotos und Videos sollen dann in der Sendung gezeigt werden und andere zum Mitmachen animieren. „Wir wollen die Leute in dieser Zeit ein wenig zum Lachen bringen“, sagt DJ Olly. „Das Einzige, was ihr an diesem Abend braucht, ist eine gehörige Portion an guter Laune, wer mag etwas zu trinken und den Link zu der Veranstaltung“, ergänzt Dawideit

Um die technische Umsetzung der Livesendung kümmert sich Köppa & Fischer Medien. „Sie sind zu zweit mit Kameras vor Ort und sind für die Übertragung und die Einblendungen zuständig“, sagt Bornemenn. Der Livestream ist im Internet auf www.schuetzenfest-gleidingen.de oder direkt auf www.twitch.tv/schuetzenvereingleidingen zu sehen.

Lesen Sie auch

Von Daniel Junker