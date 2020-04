Gleidinger Kirche wird für Einzelne an drei Sonntagen geöffnet

Gleidingen

Während der Corona-Krise öffnet die St.-Gertruden-Gemeinde in Gleidingen ihre Kirche noch einmal an drei Sonntagen von 16 bis 18 Uhr. Die Regelung gelte nur für Einzelpersonen und auch nur bis einschließlich 3. Mai, teilte Pastorin Susanne Michaelsen mit. Der Grund: Der Innenraum wird bis voraussichtlich Weihnachten saniert. Sobald öffentliche Gottesdienste wieder erlaubt seien, würden diese alternativ im nahe gelegenen Gemeindesaal gefeiert.

Um die Zeit der Kontaktbeschränkungen zu überbrücken und trotzdem für die Gläubigen da zu sein, startet die Gemeinde die Aktion „Füreinander Beten“. Immer sonntags um 10.15 Uhr werde dann ein Mensch stellvertretend für die Gemeinde in der Kirche sein. Wer will, könne eigene Fürbitten, Wünsche oder Gebete einreichen und in den Gemeindebriefkasten an der Hildesheimer Straße 560 werfen oder aber per E-Mail an susanne.michaelsen@evlka.de senden. Die Anonymität bleibe gewahrt, betont Pastorin Michalsen: „Was die Menschen bewegt, wird dann in der Kirche vor Gott gebracht.“

Von Astrid Köhler