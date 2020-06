Gleidingen

Nach mehr als zwei Jahrzehnten an der frischen Luft darf der Lack schon mal ab sein. Das gilt zumindest bei einem Stahlmast, der sonst zuverlässig Gleidingens Visitenkarten hoch hält – die Schilder von örtlichen Unternehmen und Vereinen – und der zu festlichen Ereignissen geschmückt wird. Die Interessengemeinschaft Gleidinger Vereine (IGV) hatte sich zuletzt für eine Grunderneuerung des seit 1997 im Ort verankerten Maibaums stark gemacht. Nach zwei Lastwagenfahrten und vielen Monaten in einer Lagerhalle steht er nun wieder auf dem kleinen Platz an der Stadtbahnhaltestelle Thorstraße.

Gleidingens Ortsbürgermeisterin legt selbst Hand an am Maibaum

Eigentlich sollte der mit neuen Schildern und Energie sparenden LED-Strahlern ausgestattete Mast schon im Frühjahr wieder am Platz sein. „Wir wollten hier am 1. Mai feiern“, sagte IVG-Sprecherin Marion Krug. Doch dann kam die Corona-Krise. Bei dem zwangsläufig klein ausfallenden Ortstermin am Dienstag war auch Gleidingens Ortsbürgermeisterin Silke Rehmert dabei. Diese hatte persönlich Hand angelegt und den 12,5 Meter langen Werbeträgers allein lackiert. Bei ihrem vierstündigen Arbeitseinsatz habe sie einige Zuschauer gehabt, berichtet Rehmert lächelnd. Doch immerhin halfen diese seinerzeit auch, den überlange Metallpfosten zu drehen.

Wie die Ortsbürgermeisterin hofft auch die IGV auf eine Maifeier im nächsten Jahr. Das nächste Mal geschmückt werden soll der Mast aber schon zur Adventszeit, dann wieder mit dem obligatorischen Kranz.

Von Astrid Köhler