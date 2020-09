Gleidingen

Seit Jahren klagen Gleidingens Bürger über den Lärm, der von den Gleisen der Deutschen Bahn in den Ort dringt. Jetzt plant das Unternehmen, Abhilfe zu schaffen: Im Mai 2021 will die DB Netz AG damit beginnen, eine Lärmschutzwand entlang der Güterstrecke zu errichten. Danach wird es zwar deutlich leiser, die Lärmprobleme im Ortsteil werden damit aber nicht abschließend gelöst.

Vom Bahnlärm betroffen sind alle Ortsteile entlang der Trasse – von Alt-Laatzen im Norden über Grasdorf und Rethen bis Gleidingen. Die Bewohner von Laatzens südlichem Ortsteil leiden allerdings bei Weitem am stärksten unter den Geräuschen, weil die ICE-Trasse und die Alttrasse, über die der Güter- und Nahverkehr läuft, sich hier trennen: Lärmschutz gibt es in diesem Abschnitt nur für die Schnellzüge, nicht aber für die Alttrasse.

Bahn investiert 3,5 Millionen Euro in Lärmschutz

Bereits im vergangenen Jahr hatte die Stadt Laatzen über die Pläne zur Lärmsanierung berichtet. Nun geht es an die Umsetzung: Wie Bau-Fachbereichsleister Jürgen Pagels jetzt bekannt gab, ist das Vergabeverfahren für die Arbeiten bereits angelaufen, mit der Entscheidung über die ausführenden Firmen werde für Mitte November gerechnet. 3,5 Millionen Euro lasse sich die Bahn das Vorhaben kosten.

Beginnen sollen die Bauarbeiten dann im nächsten Jahr. „Die Hauptarbeiten beginnen Mitte Mai 2021 und sollen bis Ende Juni andauern“, sagt eine Bahnsprecherin. Geplant ist eine drei Meter hohe Lärmschutzwand mit einer Gesamtlänge von 1622 Metern, die quer durch den Ort verläuft – von der Sehlwiese im Norden bis zum Ortsausgang Gleidingen im Süden.

Es wird im Durchschnitt um 4,9 Dezibel leiser

Im Vorfeld hatte die Bahn drei Varianten untersucht: Berechnet wurden Lärmschutzwände mit einer Höhe von jeweils zwei, 2,50 und drei Metern. Entschieden hat sich das Unternehmen für die Drei-Meter-Variante: Liegen bislang noch rechnerisch 747 Wohnungen und Häuser in einem Bereich, in dem der für Neubauprojekten vorgeschriebene Grenzwertwert von 57 Dezibel nachts überschritten wird, sollen es künftig nur noch 85 sein. Im Durchschnitt werde der Lärmpegel in Gleidingen um 4,9 Dezibel gemindert. Der Unterschied dürfte für die Menschen in Gleidingen spürbar sein: Zehn Dezibel weniger entsprechen einer Halbierung des Lärms.

Die 85 Haushalte, bei denen auch künftig nachts 57 Dezibel überschritten werden, können ebenfalls mit Unterstützung rechnen. „85 Wohneinheiten haben Anspruch auf zusätzlichen passiven Lärmschutz“, teilt die Deutsche Bahn auf Anfrage mit. So könnten zum Beispiel Fenster ausgetauscht und Lüfter eingebaut werden, um die Belastung zu mindern. Die Bahn übernehme bis zu 75 Prozent der Kosten.

Hauseigentümer können Fenster auf Bahnkosten umrüsten

Die Eigentümer würden voraussichtlich Ende 2021 von einem Gutachter angeschrieben und über die Fördermöglichkeiten informiert. Sie haben dann in der Regel vier bis sechs Wochen Zeit, um sich zurückzumelden. In einer schalltechnischen Untersuchung prüfe eine Gutachter daraufhin unter anderem die Fenster und mache Vorschläge zu Umrüstungen. „Entscheidet sich der Eigentümer für eine Maßnahme, holt der Gutachter drei Angebote ein“, heißt es in einem Leitfaden der Bahn zum Thema. Die beauftragte Firma stelle dann die Kosten anteilig in Rechnung.

Die Stadt Laatzen hatte in einer Stellungnahme zu den Plänen weitere Maßnahmen zur Lärmminderung gefordert – darunter eine Verringerung der Fahrgeschwindigkeit und mehr Lärmschutz für die nördlichen Stadtteile Alt-Laatzen, Rethen und Grasdorf. Die Bahn lehnt dies allerdings ab. „Das Programm Lärmsanierung an bestehenden Schienenwegen ist eine freiwillige Maßnahme des Bundes. Ein Rechtsanspruch auf Schallschutz existiert hier nicht“, sagt eine Sprecherin. Ansprüche gebe es nur bei Neubauten und wesentlichen baulichen Änderungen von Verkehrswegen.

