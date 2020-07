In der Nacht zu Sonntag sind aus noch ungeklärter Ursache zwei in Laatzen-Gleidingen geparkte Autos in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr war schnell vor Ort, hatte aber kurz darauf Probleme mit dem Wassernachschub. Erst der dritte Hydrant lieferte das benötigte Löschmittel. Die Polizei ermittelt.