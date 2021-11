Am Dienstag jährt sich die Pogromnacht zum 83. Mal. Die Stadt Laatzen lädt daher für 16.30 Uhr zu einer Gedenkveranstaltung nach Gleidingen ein. Erstmals ist nahe dem Gedenkstein ein besonderes Werk zu sehen, das Schüler der AES gestaltet haben.

