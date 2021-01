Laatzen

Alle Präsenzgottesdienste in der Kirchenregion Laatzen sind zwar wegen der Corona-Pandemie bis einschließlich 10. Januar abgesagt, alternativ gibt es aber Telefonandachten. Zudem bietet die evangelische Kirchengemeinde in Gleidingen für Sonntag, 10. Januar, einen Glaubensspaziergang an.

Treffpunkt ist dafür um 10 Uhr an der St.-Gertruden-Kirche, Hildesheimer Straße 560. Bei dem etwa halbstündigen Rundgang will Pastorin Susanne Michaelsen den Teilnehmenden Impulse geben, über das Thema Lebenswege nachzudenken. Wer zu einer anderen Zeit gehen will, erhält alternativ ein Faltblatt, das per E-Mail an kg.gleidingen@evlka.de angefordert werden kann.

Spaziergang unterliegt nicht Beschränkungen für private Treffen

Bei dem Glaubensspaziergang handele es sich um einen Gottesdienst unter freiem Himmel, der nicht den Beschränkungen für private Treffen unterliege, betont die Pastorin. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, aber es wird zu wetterfester Kleidung und festem Schuhwerk geraten, weil die Strecke zum Teil über Feldwege führt.

Die Kirchengemeinden von St. Petri und Thomas bieten Telefonandachten an: mit Impulsen, Gebet und Segen. Abzuhören sind diese rund um die Uhr unter der Telefonnummer (05102) 7959760, wobei für die Auswahl der Gemeinde anschließend eine Ziffer auf dem Telefon zu drücken ist, die gleichfalls angesagt wird. Derzeit sind die Texte zum Jahreswechsel hinterlegt. Spätestens ab Sonntag sollen neue Andachten zu hören sein.

Kirchenvorstände beraten über weitere Gottesdienste

Grundsätzlich seien Gottesdienste auch während des Lockdowns erlaubt, betont die Laatzener Pastorin Ilka Straeck von der Thomasgemeinde. Ob und in welcher Form diese in den nächsten Wochen angeboten werden, entschieden die Kirchengemeinden aber individuell. Wie es nach dem Ende der Schulferien in der Kirchenregion weitergeht, werde bis Mitte kommender Woche entschieden.

Von Thomas Böger und Astrid Köhler