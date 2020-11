Gleidingen

Das Inventar ist verkohlt, das Garagentor von der Hitze verbogen. In der Nacht zu Sonntag ist in Gleidingen aus derzeit noch unbekannten Gründen ein Feuer in einer Garage an der Straße Am Hang ausgebrochen. Sie brannte vollständig aus. Den Einsatzkräften ist die Adresse bereits bekannt.

Um 0.29 Uhr ging ein Notruf bei der Feuerwehr ein. Als die Helfer aus Gleidingen und Laatzen wenig später in dem Wohngebiet vorfuhren, hatten sich die Bewohner des Hauses bereits vor die Tür und in Sicherheit gebracht, berichtete Feuerwehrsprecher Gerald Senft. Die Garage brannte lichterloh und Flammen züngelten aus dem Tor und Richtung Einfahrt. Ein davor geparktes Auto habe noch rechtzeitig weggefahren werden können, wurde aber im Frontbereich leicht beschädigt.

Fast eine Stunde lang kämpften die Feuerwehrleute von verschiedenen Seiten und dem Dach aus gegen die Flammen. Bis die letzten Glutnester mit Schaum gelöscht waren, verging eine weitere knappe halbe Stunde. Um 1.57 Uhr endlich konnte „Feuer aus“ gemeldet werden. Anschließend lüfteten die Helfer die Garage und den Keller des Nachbarhauses.

Rettungsdienst untersucht Bewohnerin

Eine Bewohnerin sei zwischenzeitlich von einem Team des Rettungsdienstes untersucht worden, berichtet Feuerwehrsprecher Senft. Die Frau soll ersten Informationen zufolge wie auch die übrigen Bewohner nicht verletzt worden sein.

Die Polizei nahm noch in der Nacht die Ermittlungen auf. Zur Schadenshöhe und Brandursache liegen derzeit noch keine genaueren Angaben vor.

Erst Mitte Oktober hatte es auf demselben Grundstück, im Keller des Mehr-Parteien-Hauses, gebrannt. Bewohner hatten den Kleinbrand jedoch rechtzeitig selbst entdeckt und gelöscht. Die Polizei ermittelte und befragte seinerzeit einen Tatverdächtigen.

Von Astrid Köhler