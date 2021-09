Bei einem Kellerbrand in Laatzen-Gleidingen ist in der Nacht zu Montag hoher Schaden entstanden. Das Haus ist vorerst unbewohnbar. Dort hatte es nicht zum ersten Mal gebrannt. Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest.

Laatzen: Erneut Kellerbrand in Gleidinger Wohnhaus

