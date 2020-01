Giovanni Zarrella stellt sein Album im Leine-Center vor

Laatzen-Mitte

Giovanni Zarrella ist aufgeregt: Kurz bevor er am Dienstag die Bühne im Leine-Center betritt, läuft sein Telefon heiß. „Gleich werden die aktuellen Album-Verkaufszahlen vom Wochenende bekannt gegeben“, sagt der 41-Jährige Sänger, der 2001 durch die Castingshow „Popstars“ bekannt wurde, aus der schließlich die Band Bro’Sis hervorging. 2019 hat Zarrella sein italienischsprachiges Schlageralbum „La vita è bella“ veröffentlicht, das es bis auf Platz zwei der deutschen Albumcharts geschafft hat und im November 2019 mit einer Goldenen Schallplatte ausgezeichnet wurde.

Am Freitag kam die sogenannte Gold-Edition mit fünf zusätzlichen Songs auf den Markt. „In den vergangenen Tagen lag es immer zwischen Platz eins und Platz drei im Rennen gegen den Rapper Raf Camora und Selina Gomez“, sagt Zarrella und schaut auf die Uhr. Schließlich soll er in einer Minute schon auf der Bühne des Leine-Centers stehen. Die aktuellen Verkaufszahlen sind aber immer noch nicht da. „Es wäre eine riesige Sensation wenn das Album jetzt noch mal so hoch chartet“, sagte er. Der Druck ist ihm anzumerken. „Ich habe in den vergangenen fünf Tagen kaum geschlafen.“ Der Auftritt im Leine-Center gehört zur einwöchigen Promotion-Tour zum Album. Zarrella tourt durch Einkaufszentren, am Sonnabend war er darüber hinaus bei der TV-Show „Schlagerchampion“ zu Gast.

Noch auf dem Weg zur Bühne hat Zarrella sein Mobiltelefon am Ohr, in der anderen Hand hält er schon das eingeschaltete Mikrofon. Schließlich bahnt er sich seinen Weg durch die Besucherschar, betritt die Show-Fläche im Leine-Center und stimmt seinen Hit „Senza te“ an – eine italienischsprachige Coverversion des Münchener-Freiheit-Hits „Ohne Dich“. Dutzende Zuschauer zücken ihre Handys, Kinder tanzen neben der Bühne. Innerhalb von einer halben Stunde präsentiert der Sänger zahlreiche weitere Titel aus seinem Album, gefolgt von einer Autogrammstunde. Danach sind wieder die Verkaufszahlen dran.

Von Daniel Junker