Bereits vier Unfälle mit Wildtieren haben sich in diesem Jahr auf der A37 ereignet. Erst am 16. Februar ist eine Autofahrerin bei einer Kollision mit einer Rotte Wildschweine verletzt worden. Der Laatzener Feld- und Forsthüter Siegfried-Karl Guder will erreichen, dass dort zusätzliche Wildzäune aufgestellt werden.