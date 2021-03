Grasdorf

Mitten in der Coronakrise und im Lockdown tut sich etwas in der Klubgaststätte von Germania Grasdorf. Ein neuer Pächter will die seit Ende Juni geschlossenen Gastwirtschaft „Zur Leinemasch“ gemeinsam mit dem Verein umfangreich sanieren und plant die Wiedereröffnung mit besonderen Konzept. Noch in diesem Frühjahr soll es dort neben deutscher schwerpunktmäßig ägyptisch-orientalisch Küche sowie Wochenendveranstaltungen geben.

„Wir eröffnen die Gastwirtschaft und die Biergarten-Saison, so Corona will, am 1. Mai 2021!“, teilt die Pächterfamilie Spitzenberger per Aushang mit. Angekündigt sind auch Livemusik und Partys an Freitagen und Samstagen.

Der gelernte Koch Jasim Spitzenberger und seine Frau Maren erhielten den Zuschlag unter einer Reihe von Bewerbern. Wie jetzt bekannt wurde, hatten sich im Herbst acht potenzielle Gaststättenbetreiber bei dem Verein gemeldet. Vier stellten ihr Konzept dem Vorstand ausführlich vor. „Wir waren überrascht, dass es in diesen schwierigen Zeiten so viele Interessenten gab“, sagte Vereinschef Wolfgang Weiland. Zumal Germania auf eine Ausschreibung verzichtet habe.

Ein Aushang informiert über die ab 1. Mai geplanten Öffnungszeiten von Gastwirtschaft und Biergarten „Zur Leinemasch“ von Dienstag bis Sonntag. Quelle: Astrid Köhler

Sie würden eine „sehr interessante Speisekarte“ zusammenstellen, verspricht Maren Spitzenberger. Darauf fänden ägyptisch-orientalische Spezialitäten wie Humus, Bulgursalat, Linsensuppe, süße Baklawa und Tajin-Gerichte („der Römertopf ,mit Tüchen’“) ebenso Platz wie Klassiker der deutschen Küche. „Ohne Currywurst geht es nicht“, erzählt sie lachend. Auch Rouladen, Schweinshaxen, Grillgerichte sowie vegetarische und vegane Gerichte werde es geben.

„Es war immer mein Wunsch, wieder selbstständig zu sein“, betont der vor 50 Jahren im irakischen Bagdad geborene Jasim Spitzenberger, der mit Frau und drei Kindern in Rethen lebt. Als gelernter Koch sammelte der frühere Restaurantbesitzer Erfahrungen in Ägypten, im Libanon und Jordanien. In Hannover arbeitete er in der VGH-Kantine und zuletzt bereitete er für das Unternehmen „Essenszeit“ in der Großkantine von Rossmann biologische Speisen für hunderte Menschen zu.

Germania-Chef über Pächter: „Die sind heiß wie Frittenfett“

Germania-Chef Weiland ist angetan von dem Engagement des Pächterpaares, das als Gesellschaft bürgerlichen Rechts auftritt: „Die sind heiß wie Frittenfett und emsig hinterher.“ Deren Bereitschaft zu Investitionen im Haus sei mitentscheidend für die Auswahl gewesen. Denn in dem 1972 errichteten Gebäude, in dem es zuletzt nur kleinere Reparaturen gegeben hatte, gibt es großen Sanierungsbedarf und – „wir als Verein sind auch nicht auf Rosen gebettet“.

Zur Investitionssumme wollen sich Weiland und die Pächter noch nicht äußern und wegen der bevorstehenden Arbeiten die Türen auch noch für einige Wochen geschlossen halten. Bekannt ist bisher nur, dass sich beide an den Kosten für die Runderneuerung in der Küche und dem Lokal, an Elektrik, Fliesen und Beleuchtung beteiligen.

In der seit Ende Juni leer stehenden Klubgaststätte „Zur Leinemasch“ haben vor Kurzem Sanierungsarbeiten begonnen. Quelle: Astrid Köhler

Von 2017 bis 2020 führte der Restaurantfachmann und Veranstaltungsmanager Sven Hagemann die Gaststätte Zur Leinemasch. Wegen der Coronakrise und massiver Umsatzeinbußen löste Hagemann seinen Pachtvertrag mit Germania Ende Juni frühzeitig auf. Seine Nachfolger hoffen nach dann mehr als einem Jahr Pandemie, dass der Neustart klappt.

Auch Vereinschef Weiland fiebert dem Tag entgegen, an dem es endlich wieder los gehen kann mit Sportbetrieb und Gastronomie. Vorrangig sei aber, dass die Pandemie eingedämmt wird. „Ich verstehe, dass alle loswollen, aber es gibt klare Richtlinien und wir müssen alle mitmachen.“ Auf das erste Weizen im wiedereröffneten Biergarten und Sportler auf den Plätzen freut er sich schon jetzt.

Von Astrid Köhler