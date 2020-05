Die Corona-Zwangspause geht ihrem Ende entgegen: Ab dem 17. Mail wollen die Kirchengemeinden in Laatzen wieder Gottesdienste abhalten. Die Vorbereitungen laufen.

Wenn Pastorin Karin Diekow (hinten, am Pult) am 17. Mai wieder den ersten Gottesdienst in der Arche hält, darf sie ohne Mundschutz sprechen. Die Besucher hingegen müssen dann eine Maske tragen, ähnlich der von Pastorin Ilka Straeck. Quelle: Astrid Köhler