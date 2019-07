Rethen

Marcel (Name von der Redaktion geändert) ist homosexuell. Mit 14 Jahren hat er sich als schwul geoutet. „Die meisten meiner Mitschüler akzeptieren das“, sagt er. Aber es gibt auch ein paar, die damit Probleme haben. „Vor Kurzem hat mich ein Mitschüler als ,Schwuchtel’ beschimpft und mir ins Gesicht geschlagen“, sagt der Jugendliche. An diesem Tag war zufällig auch Gunnar Ahlborn, Regionaldiakon des Evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Laatzen-Springe, an der Schule und wurde Zeuge des Vorfalls. Er ging dazwischen und wies den jungen Angreifer energisch zurecht. Für ihn war aber auch mit Blick auf den 14-jährigen Marcel sofort klar: Das kann man nicht einfach so hinnehmen.

Erstes Angebot für queere Jugendliche in Laatzen

Gemeinsam mit Marcel und zwei weiteren homosexuellen Jugendlichen hat er inzwischen den Treffpunkt „AndersRoom“ in der T-Stube der St.-Petri-Gemeinde ins Leben gerufen. Nach den Sommerferien soll dieser zum ersten Mal öffnen. „Hier sollen Jugendliche einen geschützten Raum haben, wo sie offen über ihre Sexualität reden können“, sagt Ahlborn. „Wer will, kann auch Unterstützung in Einzelberatungen erhalten.“ Das Angebot richtet sich an „queere“ Jugendliche, also an alle, die sich selbst als nicht heterosexuell bezeichnen, sondern als Schwule, Lesben, Bisexuelle, Transgender und Transsexuelle. Der queere Jugendraum ist das erste Angebot seiner Art in Laatzen und auch im gesamten Kirchenkreis Laatzen-Springe und wird finanziell unterstützt. Ein Friseursalon und der Freundeskreis des Laatzener Anwalt Fritz Willig haben gespendet – und auch die Kirche gibt künftig dauerhaft Geld dazu.

Das bedeutet queer Das Wort „queer“ kommt eigentlich aus dem Englischen und bezieht sich auf Dinge, die von der Norm abweichen. Früher wurde es als Schimpfwort für Lesben und Schwule benutzt. Doch seit den Neunzigerjahren verwenden Schwule, Lesben und Bisexuelle das Wort zur Selbstbezeichnung und besetzen es positiv. Heute ist „queer“ ein Sammelbegriff für alle, die nicht heterosexuell, also gegengeschlechtlich orientiert, sind und bezeichnet außer Schwulen, Lesben und Bisexuellen unter anderem auch noch Intersexuelle, Transgender, Pansexuelle und Asexuelle. Die Besonderheit des Begriffs liegt darin, dass er sich nicht wie schwul oder lesbisch auf einen potenziellen Partner, sondern auf die eigene Geschlechtsidentität bezieht. zer

„Kirchenvorstand und Pastor tragen das Vorhaben voll mit“

„Der Kirchenvorstand und auch Pastor Jens Wening stehen voll hinter dem Vorhaben und tragen es mit“, berichtet Ahlborn, der deutlich macht: „Als Kirche können und wollen wir Gewalt und Mobbing, das sich auf die sexuelle Orientierung richtet, nicht dulden.“

Im Rethener „AndersRoom" können sich queere Jugendliche im geschützten Rahmen austauschen – und die Hand reichen. Quelle: Stephanie Zerm

In der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannover sind Fürbitt-Andachten für gleichgeschlechtliche Paare bereits seit 2002 üblich, seit 2014 gibt es öffentliche Gottesdienste zu ihrer Segnung, und seit Mai 2019 werden homosexuelle Paare vor dem Traualtar genauso behandelt wie Paare von Frau und Mann.

Die Diskriminierung ist allgegenwärtig

So offen wie die Landeskirche gehen allerdings nicht alle mit Homosexuellen um. „Schwulsein wird nicht von allen toleriert“, sagt Ahlborn, der auch seit rund 20 Jahren in der Jugendberatung tätig ist. „Es kommt immer wieder vor, dass sich Jugendliche an mich wenden, weil sie wegen ihrer Homosexualität diskriminiert werden.“ Vor allem Menschen aus anderen Kulturkreisen würden oft nicht damit klar kommen. „Manche haben noch Vorstellungen wie im Mittelalter.“

Der 18-jährige Jan (Name von der Redaktion geändert) hat sich nur bei Freunden und der Familie als homosexuell geoutet. Ihm persönlich seien zwar keine Fälle bekannt, in denen Menschen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Identität diskriminiert wurden, dennoch hielt er sich in der Schule zurück. „In meinem Jahrgang waren einige streng gläubige Muslime“, berichtet er. „Da wollte ich nicht zur Zielscheibe werden.“ Lehrer könnten oft nicht eingreifen, da diskriminierende Äußerungen meistens dann fielen, wenn sie nicht dabei seien. Und die Hemmschwelle der Schüler, sich nachträglich an Lehrer zu wenden, ist offenbar groß, wie Ahlborn beobachtet hat.

Im Falle des Angriffs auf Marcel habe die Schulleitung jedoch Kenntnis von dem Vorfall. Der Regionaldiakon geht davon aus, dass der Angreifer nach den Sommerferien mit Konsequenzen rechnen muss.

„Es kommt immer auf die einzelnen Leute an, die in einem Jahrgang sind“, sagt der 17-jährige Max (Name von der Redaktion geändert), der selber noch keine negativen Erfahrungen an seiner Schule wegen seines Schwulseins gemacht hat.

Aufklärungsarbeit an Schulen geplant

Niemand dürfe wegen seiner Hautfarbe, seiner Religion, seiner Nationalität, seines Geschlechtes oder seiner sexuellen Orientierung diskriminiert werden, betont Ahlborn. Daher will er mit seinem Team künftig auch Aufklärungsarbeit leisten. „Wir planen, uns mit Schulen und anderen Einrichtungen wie dem Netzwerk für Flüchtlinge zu vernetzen und dort über Themen wie sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität zu informieren“, kündigt der Regionaldiakon an. An den Schulen sei dies nicht verpflichtend, sodass es von den jeweiligen Lehrern abhänge, ob diesbezüglich Aufklärungsarbeit geleistet werde.

Zehntausende Menschen laufen im Juni beim CSD-Umzug durch Hannover und fahren auf einem der vielen Festwagen mit, wie hier nahe dem Neuen Rathaus. Quelle: Köhler

Den Jugendlichen selbst bedeutet die neue Treff-Möglichkeit in Rethen viel. „Ich merke, dass ich nicht allein bin“, sagt eine 17-Jährige. Zwar war sie wie andere Jugendliche auch jüngst beim CSD in Hannover, doch im Allgemeinen sei die Szene dort zu groß und anonym. Der Rückhalt seitens der St.-Petri-Gemeinde gibt den jungen Homosexuellen auch mehr Selbstvertrauen. Zwar sei der Angriff eine schlimme Erfahrung gewesen, aber so sei im Nachhinein noch etwas Positives daraus entstanden, sagt Marcel erfreut.

Das erste Treffen von queeren Jugendlichen im „AndersRoom“ im Gemeindehaus der St.Petri-Kirche ist für Ende August geplant. „Das Interesse ist bereits groß und reicht bis in andere Kirchenkreise“, sagt Ahlborn. Der Regionaldiakon rechnet beim ersten Treffen mit rund einem Dutzend Besuchern.

Wer teilnehmen will, kann sich bei Gunnar Ahlborn unter Telefon (05102) 5497 und (0171) 8233556, per E-Mail unter gunnar. ahlborn@t-online. de sowie kg.rethen@evlka.de. und via Instagram bei „gunnarahlborn“ melden.

