Schon jetzt ist es eng in der Grundschule Gleidingen, dabei erwartet die Stadt Laatzen weiter steigende Schülerzahl und eine mögliche Dreizügigkeit in den nächsten Jahren. Um für nötige Erweiterungsbauten vorbereitet zu sein, will sie ein weiteres, rund 1000 Quadratmeter großes Grundstück kaufen.