Laatzen-Mitte

Der Neubaukomplex an der Senefelderstraße in Laatzen-Mitte, in der auch Sozialwohnungen entstehen, steht kurz vor der Fertigstellung. Die Stadt Laatzen hat sich im Zuge des Bauprojekts auch Belegrechte für Menschen mit Gehbehinderung gesichert, die einen Wohnberechtigungsschein haben. Interessenten können sich ab sofort bei der Stadtverwaltung melden.

Nach Auskunft der Verwaltung gibt es für sieben behindertengerechte Wohnungen solche Belegrechte. Bezogen werden können die Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnungen ungefähr ab Anfang 2022, heißt es im Rathaus. Die Wohnungen lägen alle im Erdgeschoss und sollen vorrangig an Personen vermietet werden, die in Laatzen wohnhaft und beispielsweise auf einen Rollstuhl angewiesen sind oder eine sonstige Gehbehinderung haben. Vorrausetzung ist ein Wohnberechtigungsschein.

Anfragen nimmt die Wohnraumvermittlungsstelle der Stadt bevorzugt per E-Mail an wohnen@laatzen.de oder aber per Telefon an (0511) 8205-5024 entgegen.

Von Johannes Dorndorf