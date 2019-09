Ingeln-Oesselse/Laatzen-Mitte

Es sollte wohl nur ein schneller Garteneinsatz sein, doch auf einem Grundstück am Akazienweg in Ingeln-Oesselse ist daraus am frühen Freitagabend gleich ein Feuerwehreinsatz geworden: Eine Hecke stand dort auf einer Länge von fünf Metern in Flammen, und nicht nur sie war zu löschen, sondern auch ein am dorti...