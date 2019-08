Laatzen-Mitte

Bei der Diskussion um die Neubenennung der ehemaligen Marktteichfläche in Laatzen-Mitte macht die Gemeinschaft Freier Wähler (GFW) im Ortsrat Laatzen einen völlig neuen Vorschlag: GFW-Ortsratsherr Rainer Picht regt an, die Fläche nach dem Laatzener Ehrenbürger Salomon Finkelstein zu benennen. Gemeinsam mit Henry Korman hatte der Auschwitz-Überlebende in den vergangenen Jahren Schülern der Albert-Einstein-Schule regelmäßig seine Geschichte erzählt – auch als Mahnung, nicht in die Barbarei der NS-Zeit zurückzufallen.

„Namensgebung soll Finkelsteins Engagement lebendig halten“

„Die Namensgebung soll das Engagement von Salomon Finkelstein in der Stadt Laatzen lebendig halten“, begründet Picht den Vorstoß. Die GFW beantragt deshalb zugleich, dass auf dem Platz ein Gedenkstein mit der Inschrift „Fragt uns, wir sind die letzten“ aufgestellt wird – ein Satz, den Finkelstein immer wieder vorgetragen hatte. Im Juni dieses Jahres war Finkelstein im Alter von 96 Jahren verstorben. Wenige Wochen zuvor hatte die Albert-Einstein-Schule dem Laatzener Ehrenbürger das Ehrenabitur verliehen.

Ortsrat entscheidet am 24. September über Namen für Marktteichfläche

Bislang liegen für die neue Grünanlage offiziell die Namensvorschläge „Bürgerpark“, „Marktpark“, „Zentrumspark“ und „Grüne Mitte“ vor. HAZ/NP-Leser hatten die Liste um Ideen wie „Marktwiese“, „Marktoase“ und – als später dazugekommene Anregung – „Terrassenpark“ ergänzt. Der Ortsrat wird voraussichtlich in seiner Sitzung am 24. September über die Benennung entscheiden.

