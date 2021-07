Laatzen

Die Gemeinschaft Freier Wähler (GFW) will auch bei der diesjährigen Kommunalwahl in Laatzen antreten. Das Team um den Vorsitzenden Michael Kleen kandidiert nach eigenen Angaben sowohl für den Rat der Stadt als auch für zwei der vier Ortsräte. Auch das Wahlprogramm wurde verabschiedet.

Die GFW hatte sich erstmals 2016 in Laatzen zu Wahl gestellt und erreichte mit 6,1 Prozent der Wählerstimmen auf Anhieb zwei Sitze im Rat der Stadt. GFW-Ratsherr Uwe Faull verließ die Fraktion jedoch im Februar 2018, sodass der Vorsitzende Michael Kleen seither als Einzelkämpfer im Rat agiert. Sein Grasdorfer Mitstreiter Rainer Picht verfügt zudem über ein Mandat im Ortsrat Laatzen.

Auch ehemalige Seniorenbeirats-Mitglieder kandidieren

Diesmal geht die GFW mit sieben Kandidaten in die Wahl zum Rat der Stadt. Spitzenkandidat im Wahlbezirk I (Alt-Laatzen/Laatzen-Mitte) ist Kleen, in den südlichen Stadtteilen führt Picht die Liste an. Mit Dieter Mahler kandidiert die GFW erstmals auch für den Ortsrat Gleidingen. Spitzenkandidat für den Ortsrat Laatzen ist Winfried Kahle. Bemerkenswert: Mahler und Kahle gehörten in den vergangenen Jahren dem Laatzener Seniorenbeirat an, traten aber im Zuge des beiratsinternen Streits aus dem Gremium aus. Kahle war bis dahin Vorsitzender des Seniorenbeirats.

Auch auf den Listen für die Wahl zur Regionsversammlung sind die GFW-Vertreter zu finden, die hier für die Freien Wähler antreten. Kleen führt die Liste im Wahlkreis für Laatzen, Pattensen und Sehnde an, für Platz 2 wurde Kahle nominiert.

Mehr E-Mobilität, keine Veloroute in Wohngebieten

Ihr Wahlprogramm hat die Wählergemeinschaft bereits verabschiedet. Zu den Schwerpunkten zählen unter anderem die Themen Verkehr und erneuerbare Energien. So plädiert die GFW für eine Förderung der E-Mobilität. „Wir wollen, dass die Stadt durch die Netzgesellschaft eine eigene Infrastruktur aufbaut“, sagt Kleen. Auch sollten sämtliche öffentliche Gebäude mit Fotovoltaik-Anlagen ausgestattet werden.

Kritisch sieht die GFW die Veloroute – zumindest was mögliche Verlängerungen der Trasse betrifft. „Wir wollen keine Veloroute in Wohngebieten haben“, sagt Kleen. Der Platz dort sei ohnehin schon sehr eng. „Wenn man dort Velorouten einrichtet, gäbe es noch weniger Parkgelegenheiten.“ Einsetzen wolle sich die Wählergemeinschaft auch für mehr Barrierefreiheit, etwa durch die Absenkung von Bürgersteigen an Straßen – „damit sich Menschen mit Behinderung und ältere Menschen ohne weiteres bewegen können“. Zudem müsse es in Laatzen mehr Wohnraum für Ältere geben, die einen barrierefreien Zugang zu ihrer Wohnung benötigen.

Hinsichtlich der Laatzener Schulen spricht sich die GFW für einen Ausbau der Digitalisierung aus – und für bessere Luft. „Wir wollen, dass alle Schulen in Laatzen Luftfilter für Unterrichtsräume bekommen“, sagt Kleen. Dies könne auch mit einer besseren Belüftung und Wärmerückgewinnung kombiniert werden. Eine weitere Idee ist der Einbau von LED-Leuchten in Schulräumen, die über die Lichtfarbe die Luftqualität anzeigen.

Von Johannes Dorndorf