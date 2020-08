Laatzen

Mehr als 1000 Flüchtlinge sind seit Mitte 2014 nach Laatzen gekommen. Für die Stadt bedeutete die Ankunft der Menschen eine riesige Herausforderung. Denn die Unterbringungsmöglichkeiten reichten anfangs bei Weitem nicht aus. Zeitweise quartierte die Stadt Flüchtlinge in der Sporthalle des Erich-Kästner-Schulzentrums und in Räumen der Schule Alte Rathausstraße ein. Außerdem baute die Stadt neue Unterkünfte an der Hildesheimer Straße in Rethen und an der Pestalozzistraße in Laatzen-Mitte, mietete und erwarb Privatwohnungen, Hotels und das Bürogebäude an der Gutenbergstraße.

Heute sind immer noch rund 100 Helfer im Einsatz

„Es war für alle Beteiligten eine große Herausforderung“, sagt Petra Herrmann, Vorsitzende des Vereins Netzwerk für Flüchtlinge, den Laatzener Bürger im September 2015 offiziell gegründet hatten. Dabei war die Welle der Hilfsbereitschaft groß. „Das erste Treffen von Ehrenamtlichen war im Februar 2015 in der Arche“, berichtet Herrmann. Bald wuchs die Zahl der freiwilligen Helfer auf mehr als 80 an, sodass die Treffen ins Forum des Erich-Kästner-Schulzentrums verlegt werden mussten.

„Zeitweise engagierten sich mehr als 150 Laatzener bei der Betreuung der Flüchtlinge.“ Heute sind es immer noch etwa 100. Damals gingen die Ehrenamtlichen in die Unterkünfte und boten dort ihre Unterstützung an. „Wir haben unter anderem Sprachförderung und Hilfe für Schüler angeboten sowie eine Fahrradwerkstatt eingerichtet, in der Geflüchtete gespendete Räder erhielten.“ Außerdem betreuten Ehrenamtliche ganze Familien, zeigten ihnen Laatzen und gingen mit ihnen einkaufen.

Integration bleibt weiterhin eine Herausforderung

Da in diesem Jahr nur noch etwa 20 Flüchtlinge nach Laatzen gekommen sind, hat sich das Angebot mittlerweile verändert. Eine Herausforderung bleibt es aber immer noch. „Im Jahr 2015 lag der Fokus zunächst auf der Versorgung der Menschen, da haben wir Bettwäsche und Handtücher für sie gesammelt“, sagt die Vorsitzende des Laatzener Flüchtlingsnetzwerks. „Heute liegt der Schwerpunkt unserer Arbeit in der Integration.“ In den Schulen und Kitas gebe es einen hohen Anteil an Kindern, deren Muttersprache nicht deutsch ist.

„Die Menschen, die 2015 als Geflüchtete nach Laatzen gekommen sind, unterscheiden sich heute kaum noch von den anderen Bevölkerungsgruppen im Stadtgebiet“, ergänzt sie. Viele der Flüchtlinge seien in Laatzen geblieben. Angekommen seien Menschen mit unterschiedlichem Bildungsstand. Darunter gebe es etliche Erfolgsgeschichten. „Manche haben hier ihr Studium beendet, eine Berufsausbildung absolviert und eine Anstellung gefunden.“ Dennoch ist auch für Herrmann nicht alles rosig. „Es bleibt weiterhin eine Herausforderung“, sagt sie. „Aber wir sind auf einem guten Weg und geben uns Mühe.“

„Wir haben seit 2015 ganz viel geschafft“

Das sieht Bürgermeister Jürgen Köhne ähnlich. „Standen zunächst die Grundbedürfnisse der Menschen im Fokus, sind es nun eher die Herausforderungen der Integration“, sagt er. „Sie werden uns sicher noch lange beschäftigen und eher eine Daueraufgabe sein als irgendwann abgeschlossen. Aber wir haben in Laatzen seit 2015 ganz viel geschafft.“ Die Stadt, Vereine, Verbände, Initiativen, Einzelpersonen und vor allem auch das Netzwerk für Flüchtlinge hätten großartiges Engagement gezeigt und viel Arbeit geleistet.

Von Stephanie Zerm