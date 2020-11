Rethen

Schock im Rethener Wohngebiet: In der Nacht von Sonntag auf Montag vergangener Woche hat ein Fuchs drei Kaninchen in den Gärten von Anwohnern der Gubiner Straße getötet. „Gegen 3.30 Uhr rief mich mein Nachbar an und sagte, es sei ein Fuchs in unserem Garten, und er glaube, dass dieser bereits eines meiner Kaninchen getötet hat“, berichtet Anja Meyer. Als sie dann im Bademantel mit einer Taschenlampe nach draußen stürmte, gab es die traurige Gewissheit: „Der Fuchs stand auf dem Stall, und mein achtjähriger Hase Apollo lag tot davor.“

Ihr zweites Kaninchen habe sich in das offenstehende Gartenhaus retten können. „Ich wollte den Fuchs vertreiben, habe mit den Armen gefuchtelt und Steine nach ihm geworfen“, sagt die Tierhalterin. Der Fuchs habe sich aber nicht beeindrucken lassen und sei immer wieder gekommen. „Er hat versucht, mein Kaninchen wegzuschleppen“, sagt Meyer. Dieses sei mit seinen drei Kilogramm jedoch offenbar so schwer gewesen, dass der Fuchs es nicht über den Zaun bekommen habe. Erst nach etwa einer Stunde sei er dann verschwunden.

Fuchs wollte Kaninchenstall aufbeißen

Auch bei ihrer Nachbarin Petra Schreiber – drei Häuser weiter – hat der Fuchs zugeschlagen. Von einem Kaninchen seien noch ein Überreste und Blutspuren zu sehen gewesen, das andere Kaninchen sei verschwunden, berichtet Meyer. Sie weiß, dass es in dem Wohngebiet an der Gubiner Straße noch zwei weitere Familien gibt, die Hasen oder Kaninchen im Garten halten. „Die eine Familie hat die Türen des Stalls nun mit Ketten gesichert“, berichtet sie. Dort habe der Fuchs die hintere Stallwand weggebissen, um an die Kaninchen zu kommen. Auch an aufgehängten Meisenknödeln habe er sich bereits vergriffen, wie eine Aufnahme aus einer Wildtierkamera eines weiteren Nachbarn zeigt.

Ein Nachbar hat per Kamera festgehalten, wie sich der Fuchs an einem Maisenknödel zu schaffen macht. Quelle: Privat

Ihre zwei Kaninchen hatte Meyer immer frei im Garten laufen lassen, der Stall stand stets offen. „Ich hatte nicht damit gerechnet, dass ein Fuchs sie töten könnte“, sagt die Rethenerin. „Wir leben mitten in einer Reihenhaussiedlung, ohne Wald in unmittelbarer Nähe.“ Der nächste Wald befindet sich in Richtung Erbenholz und ist durch einen Tunnel unter der B6 erreichbar.

Meyer hat sich an die Polizei gewandt, die wiederum den Jagdpächter verständigte. „In Wohngebieten dürfen die Tiere jedoch nicht bejagt werden“, sagt Laatzens Jagdpächter Siegfried-Karl Guder. Auch eine Umsiedlung mit einer Lebendfalle sei meist nicht von Erfolg gekrönt: „Die Tiere finden wieder zurück.“ Sogenannte Vergrämer, die Wildtiere mit Licht und Geräuschen vertreiben sollen, seien ebenfalls nicht zielführend. „Die Füchse gewöhnen sich relativ schnell daran und wissen, dass ihnen keine Gefahr droht.“

Ställe für Haustiere gut sichern

Dass sich Füchse in Wohngebieten aufhalten, ist für Guder keine Überraschung. „Sie werden von Müll sowie von bereitgestelltem Katzen- und Igelfutter angelockt“, berichtet er. Als sogenannte Kulturfolger hätten sich die Tiere dem Menschen angepasst und seien sogar in Großstädten wie Berlin heimisch. Dass sie kleinere Haustiere wie Kaninchen, Hühner und Gänse töten, sei für Füchse ein völlig normales Verhalten. „Sie sind Wildtiere und wollen ihr Überleben sichern“, sagt der Jagdpächter.

Wichtig sei es, Haustiere in stabilen Stallungen gut zu sichern oder sie nachts ins Haus zu holen. Außerdem sollten Anwohner ihren Müll nicht zu lange vor der Tür stehenlassen und nur so viel Katzen- oder Igelfutter nach draußen stellen, wie auch gleich gefressen werde. So bleibe kein Futter übrig, das Füchse anlocken könne.

Meyer will nun auch andere Tierhalter warnen. Sie selbst will vorerst keine Kaninchen mehr halten. Ähnlich sieht es ihre Nachbarin Petra Schreiber. „Mit so etwas konnte man nicht rechnen. Nach 19 Jahren ist jetzt Schluss mit Hasen als Haustiere – ich möchte keine mehr.“

Von Stephanie Zerm