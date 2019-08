Alt-Laatzen

Wo ein Bauzaun steht, da passiert in der Regel auch etwas. Im Falle des früheren Autohauses Dürkop in Alt-Laatzen sind die Absichten klar: Alle vorhandenen Gebäude sollen abgerissen und das 7300 Quadratmeter große Gelände für den Neubau eines Marktkomplexes mit Lebensmittelmarkt, Non-Food-Discounter und Bäcker vorbereitet werden.

Der Bauzaun sei vorigen Freitag vorbereitend aufgestellt worden, erklärte Manuel Hermida-Lorenzo von der Sehnder Abbruchfirma Bähre. Ein genaues Datum für den Abriss seitens des Eigentümers gebe es noch nicht. Vielmehr ging es darum, Autofahrer, die das Gelände als Parkplatz nutzen, darauf aufmerksam zu machen, dass demnächst Bauarbeiten beginnen. Das ehemalige Autohaus Dürkop (bis 2006 Autohaus Mente) steht seit der Aufgabe des Standortes 2013 leer. Bis zuletzt parkten täglich Dutzende Wagen auf dem Gelände. Für das Entkernen und den Abriss des Autohauses mit Showroom, Werkstätten sowie einem Parkhaus für 300 Fahrzeuge rechnet Hermida-Lorenzo mit einem Zeitraum von etwa acht Wochen.

Non-Food-Discounter plant erste Filiale in der Region

Auf dem abschüssigen Gelände zwischen dem Messebahnhof und der Stadtbahnhaltestelle Eichstraße soll ein zweigeschossiger Neubau mit rund 2380 Quadratmetern Verkaufsfläche entstehen. Mehr als die Hälfte davon (1450 Quadratmeter) wird dann von Edeka genutzt. Im Obergeschoss ist außerdem die Ansiedlung eines Bäckers geplant.

In dem der Hildesheimer Straße zugewandten Untergeschoss will der Non-Food-Discounter Action seine erste Filiale in der Region Hannover eröffnen. Die nächsten Märkte des bereits mit mehr als 1400 Filialen in Mitteleuropa, Frankreich und den Benelux-Staaten vertretenen Unternehmens sind bisher in Stadthagen, Bad Fallingbostel, Einbeck und nahe Goslar.

Lesen Sie auch:

Politik stimmt Edeka-Ansiedlung zu

Jetzt soll doch Edeka nach Alt-Laatzen ziehen

Aldi, Bäcker und Discounter wollen in Ex-Autohaus

Dürkop gibt Standort in Laatzen auf

Von Astrid Köhler