Fridays-for-Future-Aktivisten demonstrieren vor Siemens-Niederlassung

Der Siemens-Konzern ist in den Fokus der Kritik der Fridays-for-Future-Bewegung geraten. Am Freitagnachmittag demonstrierten rund 50 Aktivisten, darunter viele Schüler und Studenten, aber auch Vertreter von Parents und Grandparents for Future vor der Siemens-Niederlassung in Laatzen, gegen ein Kohleabbauprojekt in Australien. Im Auftrag des indischen Adani-Konzerns soll das Unternehmen Zugsignalanlagen für eine riesige Kohlemine liefern.

„Rauf mit dem Umweltschutz – runter mit der Kohle“ und „Keine Kohle für die Kohle“ skandierten die mehrheitlich jungen Demonstranten bei ihrem Protestzug durch Alt-Laatzen. „Mich stört der Widerspruch, und es ist schizophren“, sagte die Laatzenerin Wiltrud Ulrike Mühlbauer. Einerseits wolle Siemens bis 2030 klimaneutral sein, anderseits aber Technik für ein riesiges Kohleabbaugebiet liefern, das die Erderwärmung weiter anheize – und das auch „ausgerechnet in Australien, wo gerade die Hölle brennt“. 60 Unternehmen hätten dem indischen Adani-Konzern bereits Absagen erteilt, ergänzte eine Mitstreiterin von Parents vor Future aus Hannover. Siemens aber sei noch interessiert.

Zur Galerie Rund 50 vornehmlich junge, aber auch ältere Demonstranten protestieren am Freitag in Alt-Laatzen gegen ein großes Kohleabbauprojekt in Australien, für das Siemens Gleissignaltechnik liefern will.

Demonstranten: „ Siemens soll sich von Projekt distanzieren“

„Wir wollen, dass sich Siemens von dem Kohleprojekt distanziert“, sagte der 17-jährige Maximilian aus Hannover-Kleefeld. Der Schillerschüler beschrieb es als sinnvoll, Unternehmen direkt für klimafeindliche Projekte zu kritisieren und nicht nur allgemein für klimafreundlichere Politik auf die Straße zu gehen. Mehrere Siemens-Mitarbeiter schauten den Banner und Protestschilder in die Luft haltenden und zwischenzeitlich zu Musik tanzenden Demonstranten von ihren Büros aus zu.

Die Ortsgruppe von Fridays for Future Hannover hatte erst am Sonntag die Entscheidung getroffen, in Laatzen zu demonstrieren, und gemeinsam mit der in Göttingen dazu aufgerufen. Mit der Beteiligung sei er sehr zufrieden, betonte der 24-jährige Mitorganisator Michel, der seinen Nachnamen nicht in der Zeitung lesen will. Wegen der kurzen Vorbereitungszeit habe er mit deutlich weniger Menschen gerechnet.

Verkehrsbehinderungen auf der Hildesheimer Straße

Vom Treffpunkt am Messebahnhof waren die von Polizei begleiteten Demonstranten zu Fuß zur Siemens-Niederlassung gezogen und nach einer knappen Stunde zurückgekehrt. Auf der Hildesheimer Straße kam es währenddessen kurzzeitig zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Für Laatzen war es die erste Demonstration von Fridays for Future. Zeitgleich soll es am Freitag noch bundesweite Kundgebungen in rund 40 anderen Städten und vor Siemens-Standorten gegeben haben. Für Freitag, 17. Januar, 12.30 Uhr, ruft die Fridays-for-Future-Bewegung zur nächsten Aktion am Opernplatz in Hannover auf.

