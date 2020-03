Laatzener erlebt als Helfer Corona-Ausbruch in Peru mit – und ist jetzt zurück

Laatzen

Dass er sich von den Kindern nicht einmal mehr verabschieden konnte, macht ihm am meisten zu schaffen. Die Jungen und Mädchen, um die er sich in den vergangenen sieben Monaten gekümmert hat, stammen aus bitterarmen Verhältnissen: „Der Tod ist in ihrem Leben sehr präsent; Viele mussten miterleben, wie Geschwister oder Eltern sterben“, sagt Jakob Jagau. „Ihre Familien leben teils ohne Strom und Wasser. Sie lernen früh, dass sie kämpfen müssen, um zu überleben.“

Der 20-Jährige spricht voller Empathie von den Kindern im Slum von Manchay östlich der peruanischen Hauptstadt Lima. Im vergangenen Jahr hat der Alt-Laatzener sein Abitur an der Albert-Einstein-Schule gemacht. „Ich wollte danach etwas anderes sehen, einen neuen Blick auf die Welt bekommen“, sagt er. Mit der Organisation Weltwärts ging er nach Peru. Sein Freiwilligendienst in einer Montessori-Einrichtung, zu der Schule, Kita und Krippe gehören, hätte eigentlich ein Jahr dauern sollen.

Rigide Ausgangssperren

Die vergangenen Monate seien für ihn eine prägende Erfahrung gewesen, sagt Jakob Jagau. Er lebte in einer WG mit zwei anderen Helferinnen. In der Einrichtung pflanzte er Bäume mit den Kindern aus den Slums, er spielte mit ihnen Fußball und unterrichtete ein wenig Englisch. „Sie konnten ihre Sorgen dort wenigstens für ein paar Stunden vergessen“, sagt er.

Begegnung mit einem Alpaka: Der Laatzener Jakob Jagau wollte nach seinem Abitur an der Albert-Einstein-Schule eigentlich ein Jahr lang in Südamerika bleiben. Wegen der Corona-Pandemie wurde er frühzeitig ausgeflogen. Quelle: privat

Sein eigener Einsatz endete auf ungewollt abenteuerliche Weise. „ Peru reagierte auf Corona schneller und rigider als die meisten Länder in Europa“, sagt Jakob Jagau, der ein Sohn des Regionspräsidenten Hauke Jagau ist. Das Land erließ eine komplette Ausgangssperre. Er selbst war auf einem Ausflug und bekam nur mit Glück einen Bus zurück nach Lima.

Zwei Wochen saß er in seiner Wohnung in Quarantäne. „Auf der Straße ist Mundschutz vorgeschrieben, wer sich weiter von seiner Wohnung fortbewegt, kann für 24 Stunden in einer Zelle landen“, sagt er. Polizei und Militär kontrollieren Autos mit vorgehaltenen Waffen und gehen oft willkürlich vor. „Jeden Abend um 20 Uhr traten die Menschen auf die Balkone und sangen die Nationalhymne; der Zusammenhalt ist trotz allem groß.“

„Wir sind privilegiert“

Auswärtiges Amt und Deutsche Botschaft bemühten sich um die Evakuierung der Deutschen aus Peru. Morgens um 4 Uhr wurden Jakob Jagau und andere Europäer in der vergangenen Woche von einem Fahrer abgeholt. Mit einer Schweizer Maschine flog man sie aus. „Auf dem Weg zum Flughafen wurden wir viermal von Militärs kontrolliert, die sonst überfüllten Straßen waren menschenleer“, sagt er. Nach einer 34-stündigen Odyssee über Zürich und Berlin kam er wieder in Laatzen an.

Er fürchtet, dass Corona in Peru die Familien der Tagelöhner, die keine Ersparnisse haben, besonders hart treffen könnte – die Familien jener Kinder, von denen er sich nicht einmal mehr verabschieden konnte. Die Erlebnisse in Lima haben seinen Blick auf die Lage in Deutschland verändert. Nein, er wolle die hiesigen Probleme nicht kleinreden, sagt er. „Aber ich weiß jetzt, dass wir trotz allem privilegiert sind.“

