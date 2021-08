Laatzen

Knapp zwei Wochen der Sommerferien sind schon rum, aber es gibt noch viele Angebote für Kinder, die Zuhause sind und aktiv sein wollen. Die Stadt hat wie üblich zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen über den Ferienpass organisiert, die Termine reichen bis zum Mittwoch, 1. September. Und Anmeldungen und Buchungen sind wie immer bis zum letzten Ferientag möglich. Ein Überblick.

Offene Treffs in Laatzen-Mitte und Gleidingen

Ein kostenloses Dauerangebot sind etwa die Offenen Treffs in Laatzen-Mitte und Gleidingen. Von Montag bis Freitag können junge Menschen zwischen sechs und siebzehn Jahren in das Kinder- und Jugendzentrum in der Pestalozzistraße 25 (Laatzen-Mitte) kommen oder ins Jott in der Triftstraße 2 (Gleidingen). Die beiden Zentren haben von 14 bis 19 Uhr geöffnet und bieten Spiele und Bastelmöglichkeiten für drinnen und auf dem jeweiligen Außengelände.

Ausflug nach Goslar und zum Bergbaumuseum

Angebote wie Ausflüge sind vielfach schon ausgebucht. Auf der Ferienpass-Website ferien-laatzen.de der Stadt Laatzen sind aber Restplätze unter „Veranstaltungen – Freie Plätze“ angegeben. Die Stadt weist darauf hin, dass diese nicht mehr online, sondern nur noch persönlich, telefonisch oder per E-Mail gebucht werden können: Es gelte das Prinzip „wer zuerst kommt, mahlt zuerst“. Ansprechbar ist das Kinder- und Jugendbüro unter der Rufnummer (0511) 8205-5204 oder per E-Mail unter kinderundjugendbuero@laatzen.de.

Plätze frei sind für die Fahrt nach Goslar am Donnerstag, 19. August, bei der die Teilnehmer die Altstadt von Goslar erkunden und das Bergbaumuseum Rammelsberg besuchen; beide Orte gehören zum Unesco-Weltkulturerbe. Wichtig: Wenn Kinder in einem Kleinbus zu einer Veranstaltung mitfahren, müssen sie einen Corona-Selbsttest vorweisen.

Schnupperstunden bei den Sportvereinen

Auch beim Sport können sich die Kinder austoben. Wer das Deutsche Sportabzeichen machen und dafür üben will, kann das beim TSV Rethen auf der Sportanlage Erbenholz tun – immer montags von 17 bis 19 Uhr. Mehrere Schnuppertermine für Tischtennis bieten Germania Grasdorf und der BSV Hannovera Gleidingen an. Sie finden dienstags von 16 bis 18.30 Uhr in der Sporthalle Ohestraße und freitags von 17.30 bis 21 Uhr in der Sporthalle der Grundschule Oesselser Straße statt. Auch Wasserball können Kinder (7 bis 11 Jahre) entdecken: Die SpVg Laatzen bietet zwei Termine im Aqualaatzium am 27. und 30. August an.

Mehr Anmeldungen als in den Vorjahren Der Ferienpass ist in diesem Jahr stark nachgefragt. Allerdings gibt es auch Einschränkungen: „Coronabedingt müssen die Gruppen leider etwas kleiner gehalten werden“, sagt Stadtsprecherin Anke Weisbrich. Deshalb seien diesmal mehr Veranstaltungen überbucht als in den Vorjahren: 1662 Wunsch-Teilnehmer kamen auf 1468 Plätze. „Vereinzelt konnten aber zusätzliche Termine angeboten werden.“ Bislang haben sich 346 Kinder und Jugendliche auf der Webseite www.ferien-laatzen.de registriert. Zum Vergleich: 2019 waren es 282 Registrierungen, im ersten Corona-Jahr 2020 meldeten sich 213 junge Menschen an. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Zahlen für diesen Sommer noch steigen, ist hoch – schließlich hat die seit Sonntag geltende Einreiseverordnung die Urlaubspläne vieler Familien über den Haufen geworfen. 252 Kinder und Jugendliche haben bereits eine Ferienpass-Card gekauft. Das sind rund 60 Prozent mehr als im vergangenen Jahr und etwa 40 Prozent mehr als 2019. Auch die Zahl derer, die Veranstaltungen verbindlich gebucht haben, liegt deutlich über den Vergleichswerten der Vorjahre. Mit der Ferienpass-Card gibt es an manchen Orten zusätzliche Rabatte. So bieten etwa das Aqualaatzium und der Vogelpark Walsrode vergünstigten Eintritt für Card-Inhaber. Die Karte gibt es für 2 Euro im Kinder- und Jugendbüro der Stadt. kut

Outdoor-Kino am Jugendzentrum

Darüber hinaus sind im Kalender viele Termine zum Experimentieren, Kreativsein, Tanzen und Spielen hinterlegt. Zu den Highlights zählt das OUtdoor-Kino am Jugendzentrum Pestalozzistraße. An den Montagen, 9. und 24. August richtet sich das Angebot an Kinder ab 12 Jahren, geschaut wird ab 19 Uhr. Am Sonnabend, 7. August, geht es für Jugendliche ab 16 Jahren um 20 Uhr los.

Kurse an der Kunstschule

Neben den Ferienpass-Aktionen gibt es noch weitere Möglichkeiten. Die Jugendkunstschule Jukus hat rund 25 Kurse für Grundschulkinder organisiert, bei denen auch Themen wie Umweltbildung, Fairtrade und Kinderrechte mit einbezogen werden. Unter dem Motto „Draußen forschen, gärtnern und malen“ lernen die Teilnehmer eine Skulptur aus Ytong-Steinen zu gestalten, Action Painting, Kräutertöpfe anzulegen oder Spielzeug aus Recyclingmaterial zu bauen.

An den Wochenenden bietet der Verein außerdem Baukurse für Vater und Kind sowie Mutter-und-Kind-Kurse an. Die Teilnahme kostet im Schnitt 15 Euro inklusive Materialkosten. Alle Angebote finden an der frischen Luft im interkulturellen Garten, Flemingstraße 2, statt. Das Programm können sich Interessenten zuschicken lassen, bestellbar ist es unter Telefon (0177) 6857314 und per E-Mail an info@leine-jukus.de.

Bücherei lädt zum Julius-Club

Die Stadtbücherei läutet eine neue Runde im Julius-Club ein. Das gleichnamige Programm (kurz für „Jugend liest und schreibt“) kommt von der VGH Stiftung und der Büchereizentrale Niedersachsen, und findet in 50 Bibliotheken des Landes statt – in diesem Jahr noch bis zum 9. September. Anmelden können sich Kinder und Jugendliche von 11 bis 14 Jahren.

Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse können sich während der Sommerferien über 100 aktuelle Bücher, Comics und Sachgeschichten kostenlos ausleihen. Und das Lesen wird belohnt: Wer bis Ferienende zwei Bücher liest und sie anschließend bewertet, bekommt das Julius-Club-Diplom verliehen, bei mehr als fünf Büchern gibt es ein Vielleser-Diplom.

Dazu gibt es Auftakt- und Abschlusspartys, Wochen-Challenges, Clubtreffen und Freiluftaktionen. Es wird gespielt, gebastelt und gequizzt. Anmeldungen sind in der Stadtbücherei während der Öffnungszeiten oder auf julius-club.de möglich. Weitere Infos gibt es per Telefon unter (0511) 8205-4000 sowie per E-Mail an stadtbücherei@laatzen.de.

Von Katharina Kutsche