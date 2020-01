Feuerwehrmusikzug spielt am Wochenende Märsche und Popstücke

Grasdorf

Bei diesem Konzert stehen vor allem viele englische Lieder auf dem Programm: Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Laatzen tritt am Sonnabend, 1. Februar, in der Grasdorfer St.-Marien-Kirche auf. Beginn ist um 16 Uhr, der Eintritt ist frei.

Während seines etwa eineinhalbstündigen Konzertes präsentiert der Musikzug eine große Bandbreite von Märschen und Polka bis hin zu Popmelodien. Im Programm stehen bekannte Lieder unter anderem aus dem Musical „König der Löwen“ oder dem The-Pink-Panther-Theme. Seit fast 15 Jahren ist der Musikzug der Feuerwehr regelmäßig in der Grasdorfer Kirche zu Gast. Zudem sind die Laatzener Musiker seit vielen Jahren auch auf Volksfesten, Ausmärschen, Veranstaltungen der Feuerwehr und anderen Gelegenheiten vertreten.

Proben, Strandkonzerte und Freundschaften

Knapp 40 Musiker treffen sich wöchentlich zum Proben in der neuen Feuerwache Süd in Rethen. Seit 2005 pflegt das Ensemble zudem eine Freundschaft mit der Freiwilligen Feuerwehr Hörnum aus Sylt und spielt dort jährlich im Frühjahr an den Feiertagen vor Tausenden Zuschauern zu Himmelfahrt. Neben Familienangehörigen gibt es auch viele andere Inselgäste und Sylter, die dort zu den Konzerten kommen.

Auch nimmt der Musikzug regelmäßig am Ausmarsch des hannoverschen Schützenfestes teil und pflegt Freundschaften zu anderen Kapellen, wie den Attawaschern Blasmusikanten. Mit dieser Gruppe veranstalten die Laatzener regelmäßig gemeinsame Konzerte.

Jubiläum steht bevor

Der Musikzug ist aus zwei ehemaligen Musikkapellen hervorgegangen: Die eine wurde am 19. März 1922 in Laatzen gegründet, die Musikkapelle der Grasdorfer Wehr am 25. Januar 1927. In zwei Jahren steht das große Jubiläum zum 100-jährigen Bestehen des Musikzugs bevor.

Das Konzert am Sonnabend, 1. Februar, in der Grasdorfer St.-Marien-Kirche beginnt um 16 Uhr ( Einlass 15.30 Uhr). Der Eintritt ist frei.

Von Maxima Rademacher