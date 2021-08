Die Ortsfeuerwehren Laatzen und Rethen waren am Dienstagmittag zum H4-Hotel in Laatzen-Mitte gefordert, nachdem im Hallenbad der Alarm ausgelöst hatte. Dem ersten Verdacht nach trat dort Chlorgas aus.

