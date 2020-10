Alt-Laatzen/Laatzen-Mitte

Feuerwehreinsatz in Alt-Laatzen: Im ersten Stockwerk eines Wohngebäudes ist am Sonnabend Wasser in einen Sicherungskasten gelaufen. Acht Feuerwehrmitglieder eilten gegen 21.30 Uhr mit zwei Fahrzeugen zu dem Mehrfamilienhaus an der Neuen Straße.

„Bei Ankunft der Feuerwehr war der Haupthahn der Wasserleitung schon abgedreht“, sagte Sprecher Gerald Senft mit. Die Feuerwehr habe dann das weitere Vorgehen mit den Bewohnern besprochen.

Papierkorb an Erich-Kästner-Schule brennt

An dem Abend gab es schon einen Feuerwehralarm: gegen 19.50 Uhr wegen eines brennenden Papierkorbes an der Erich-Kästner-Gymnasium in Laatzen. „Noch vor dem Abrücken kam aber von der Polizei die Rückmeldung, das der Brand aus sei“, so Senft.

Von Andreas Zimmer