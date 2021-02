Laatzen-Mitte

Wegen eines Rettungseinsatzes ist die Wülferoder Straße am Mittwochabend kurzfristig gesperrt worden. Die Ortsfeuerwehr Laatzen wurde um 17.30 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus nahe der Kreuzung zur Erich-Panitz-Straße gerufen, um den Rettungsdienst zu unterstützen. Eine junge Frau musste wegen einer Erkrankung aus dem dritten Obergeschoss zum Rettungswagen gebracht werden, berichtete Feuerwehrsprecher Gerald Senft.

„Alarmiert war dafür eigentlich vordringlich die Drehleiter. Leider konnte das große Fahrzeug aber nicht an dem Acht-Parteien-Haus in Stellung gebracht werden“, sagte Senft. Das Haus steht etliche Meter von der Wülferoder Straße entfernt hinter einem Biomarkt. „Von der Erich-Panitz-Straße aus waren Bäume im Weg“, fügt Senft hinzu. Schließlich trugen vier Feuerwehrkräfte die Frau in einer Schleifkorbtrage durch das Treppenhaus und dann etwa 40 Meter durch den Schnee zum Rettungswagen, dessen Besatzung sie in ein Krankenhaus brachte.

Die Feuerwehrleute setzen eine Schleifkorbtrage ein, um die Patientin zu transportieren. Quelle: Gerald Senft/Stadtfeuerwehr Laatzen

Die Wülferoder Straße wurde kurz vor der Kreuzung Richtung Grasdorf halbseitig gesperrt. Es kam bis 18.05 Uhr zu leichten Verkehrsbehinderungen.

Von Johannes Dorndorf